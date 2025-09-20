Despiden a Julieta Fierro, astrónoma que falleció a los 77 años, en la CDMX
La comunidad académica y política expresó su pesar por su partida. La UNAM, la Secretaría de Cultura y otras instituciones destacaron su contribución al conocimiento.
Julieta Fierro falleció a los 77 años, dejando un legado invaluable en la ciencia mexicana.
- Fue investigadora titular en el Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora en la Facultad de Ciencias.
- Su trabajo se centró en la materia interestelar y el sistema solar
- A lo largo de su carrera, recibió tres doctorados honoris causa y fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2004
- Su labor como divulgadora científica la llevó a ser conocida como la “rockstar de la ciencia”
- Familiares, amigos y académicos se reunieron en una funeraria de la Colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, para rendir homenaje a la científica
- Fierro publicó 41 libros y participó en programas de radio y televisión, acercando la ciencia al público general
