Despiden a Julieta Fierro, astrónoma que falleció a los 77 años, en la CDMX

Julieta Fierro falleció a los 77 años, dejando un legado invaluable en la ciencia mexicana.

Fue investigadora titular en el Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora en la Facultad de Ciencias.

Su trabajo se centró en la materia interestelar y el sistema solar

A lo largo de su carrera, recibió tres doctorados honoris causa y fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2004

Su labor como divulgadora científica la llevó a ser conocida como la " rockstar de la ciencia "

” Familiares, amigos y académicos se reunieron en una funeraria de la Colonia del Valle , en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, para rendir homenaje a la científica

Fierro publicó 41 libros y participó en programas de radio y televisión, acercando la ciencia al público general

