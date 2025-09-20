inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Video

Despiden a Julieta Fierro, astrónoma que falleció a los 77 años, en la CDMX

La comunidad académica y política expresó su pesar por su partida. La UNAM, la Secretaría de Cultura y otras instituciones destacaron su contribución al conocimiento.

Compartir:
Publicado por: Ximena Ochoa

Julieta Fierro falleció a los 77 años, dejando un legado invaluable en la ciencia mexicana.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

  • Fue investigadora titular en el Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora en la Facultad de Ciencias.
  • Su trabajo se centró en la materia interestelar y el sistema solar
  • A lo largo de su carrera, recibió tres doctorados honoris causa y fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2004
  • Su labor como divulgadora científica la llevó a ser conocida como la “rockstar de la ciencia
  • Familiares, amigos y académicos se reunieron en una funeraria de la Colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, para rendir homenaje a la científica
  • Fierro publicó 41 libros y participó en programas de radio y televisión, acercando la ciencia al público general

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

UNAM
Ciencia
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!