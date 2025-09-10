¡CDMX otra vez bajo el agua! Autos no pueden pasar por inundaciones en estas calles

La Ciudad de México (CDMX) volvió a quedarse bajo el agua, luego de las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este miércoles 10 de septiembre, sobre todo en la zona sur de la capital. Las precipitaciones ocasionaron inundaciones que impiden el paso de vehículos en calles y avenidas importantes.

Anillo Periférico (al sur), Avenida Insurgentes y la carretera Picacho-Ajusco son algunas de las vialidades más afectadas, ya que los automóviles son obligados a rodear los encharcamientos y a disminuir la velocidad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Inundaciones paralizan las vialidades de la CDMX

adn40 alerta a los conductores sobre grandes afectaciones sobre Periférico, a la altura de San Ángel, por inundaciones, luego de la fuerte lluvia registrada en la zona sur de la CDMX.

🚨#AlertaADN



¡Avisa que llegas tarde! ⚠️ Está afectada la circulación sobre Periférico, a la altura de San Ángel, por inundaciones en la zona pic.twitter.com/VedmX74a0L — adn40 (@adn40) September 10, 2025

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL CDMX) alertó que hay un encharcamiento en Anillo Periférico Sur, a la altura de San Bernabé, colonia La Malinche, en la alcaldía Magdalena Contreras. Las alternativas viales para los conductores son Calzada de las Águilas y Desierto de los Leones.

#PrecauciónVial | Por encharcamiento en Anillo Periférico al Sur a la altura de San Bernabé, col. La malinche, @ALaMagdalenaC. #AlternativaVial Calz. de las Águilas y Desierto de los Leones. #Tlaloque2025 pic.twitter.com/wAL0iGQrXB — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2025 A

Encarcamiento en Avenida Insurgentes de la CDMX

Hay un encharcamiento en Avenida Insurgentes, en dirección al sur, a la altura de Eje 1 Poniente, colonia Santa María Insurgentes. Las alternativas son Eje 3 Norte y Paseo de la Reforma.

#PrecauciónVial | Por encharcamiento en Av. Insurgentes en dirección al Sur a la altura de Eje 1 Poniente, col. Santa María Insurgentes. #AlternativaVial Eje 3 Norte y Paseo de la Reforma. #Tlaloque2025 pic.twitter.com/4xlw9EPuoj — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2025

Usuarios del Tren Ligero afectados por suspensión en el servicio

Decenas de usuarios del Tren Ligero que resultaron afectados por la suspensión momentánea en el servicio, fueron auxiliados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudada de la Ciudad de México, quienes los trasladaron entre las estaciones Huipulco y Estadio Azteca.

⚠️ 🚨 Debido a la lluvia, el servicio del Tren Ligero fue suspendido. Personal de la SSC trasladó a usuarios entre Huipulco y Estadio Azteca en camionetas oficiales



🎥: @SSC_CDMX pic.twitter.com/vKCx2EQSgq — adn40 (@adn40) September 10, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.