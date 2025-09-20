Beca Rita Cetina hará pago a beneficiarios a partir de este día de octubre 2025

El ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzó el pasado 1 de septiembre, por lo que millones de estudiantes beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2025 se mantienen a la espera del pago de octubre para poder comprar materiales, libros y demás insumos solicitados por sus escuelas.

La Beca Rita Cetina se ha consolidado como uno de los programas sociales más relevantes a nivel nacional. Implementada durante la actual administración, esta iniciativa educativa ha ganado notoriedad por su carácter incluyente y accesible, distinguiéndose de otros subsidios tradicionales.

A diferencia de otros apoyos que imponen requisitos estrictos, la Beca Rita Cetina 2025 es de carácter universal: no exige un promedio mínimo de calificaciones ni comprobación de ingresos o situación patrimonial. En otras palabras, no excluye a nadie por razones académicas o económicas, lo que la convierte en una herramienta clave para garantizar el derecho a la educación.

¿Cuáles son las fechas de pago de esta beca para octubre? Checa los detalles.

🚨 ¡No hay de qué preocuparse! 🚨



El proceso de registro a la Beca #RitaCetina estará abierto hasta el 30 DE SEPTIEMBRE.



Así que sin prisa. 😉⁰⁰Tómate tu tiempo para hacer la solicitud de tus hijas o hijos de secundarias públicas. 😊 pic.twitter.com/vznF7vMjCZ — BecasBenito (@BecasBenito) September 19, 2025

Beca Rita Cetina: Calendario de pago octubre 2025

El depósito del apoyo corresponde al bimestre septiembre-octubre. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el pago se llevará a cabo de forma escalonada, siguiendo un orden alfabético basado en la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Cabe destacar que, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el calendario oficial de pagos. Sin embargo, aquí te dejamos uno tentativo y te mantendremos al tanto.



Miércoles 1 de octubre: apellidos con letra A

Jueves 2 de octubre: apellidos con letra B

Viernes 3 y lunes 6 de octubre: apellidos con letra C

Martes 7 de octubre: apellidos con letra D, E y F

Miércoles 8 y jueves 9 de octubre: apellidos con letra G

Viernes 10 de octubre: apellidos con letras H, I, J y K

Lunes 13 de octubre: apellidos con letra L

Martes 14 y miércoles 15 de octubre: apellidos con letra M

Jueves 16 de octubre: apellidos con letras N, Ñ y O

Viernes 17 de octubre: apellidos con letras P y Q

Lunes 20 y martes 21 de octubre: apellidos con letra R

Miércoles 22 de octubre: apellidos con letra S

Jueves 23 de octubre: apellidos con letras T, U y V

Viernes 24 de octubre: apellidos con W, X, Y y Z

Tras el depósito de octubre, el siguiente se efectuará en diciembre, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, completando así los pagos programados para 2025.

Monto de la Beca Rita Cetina confirmado para octubre 2025

$1,900 pesos por alumno de secundaria.

$2 mil 600 pesos en hogares con dos beneficiarios.

$3mil 300 pesos en familias con tres estudiantes.

Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria: ¿Cuándo es el registro?

Recuerda que, actualmente, el subsidio se otorga únicamente a estudiantes de secundaria pública, pero muy pronto se incorporarán los alumnos de preescolar y primaria. La inscripción para estos niveles educativos se podrá realizar hasta 2026, primero lo podrán hacer los alumnos de 6°, 5° y 4°.

📢 ¡Recuerda!

La Beca Rita Cetina incorporará a nivel primaria en 2026 🎓

✅ Enero: 6°, 5° y 4°

✅ Septiembre: 3°, 2° y 1°

En total, más de 21.6 millones de niñas y niños beneficiados. pic.twitter.com/zujpjVhUYT — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) September 12, 2025

