Transportistas marchan contra Uber en Cancún, pero estafan a turistas

Decenas de transportistas marcharon rumbo al Aeropuerto de Internacional de Cancún contra las unidades de plataformas digitales como Uber, Didi e InDrive y paralizaron el tránsito vehicular por horas, lo que afectó tanto a turistas que llegaron al destino como a los que se dirigían al aeródromo para tomar un vuelo.

La marcha se realizó el sábado 23 de agosto e inició frente a la sede de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT) en protesta por la presencia de dichas unidades de transporte, que han reducido a la mitad de sus actividades en el aeropuerto de Cancún.

¿Cómo fue la marcha de transportistas en Cancún?

Aproximadamente 50 camionetas de transporte turístico avanzaron por la avenida Huayacán y la avenida Tulum, lo que provocó caos vial durante hora y media. Para evitar confrontaciones, la Dirección de Tránsito implementó un operativo de vialidad.

Por su parte, turistas que llegaron al Aeropuerto de Cancún usaron sus redes sociales para protestar que no llegaba su unidad de transporte porque no podía pasar a consecuencia de la manifestación.

¿Qué exigen los transportistas de Cancún?

Los transportistas exigen que las unidades de aplicaciones digitales cumplan con la Ley de Autotransporte, Ley de Caminos y reglamento de tránsito. Tacharon de “competencia desleal” porque ofrecen un precio más bajo y ellos no pueden hacer lo mismo porque no es suficiente para operar de manera formal.

Transportistas de Cancún estafan y agreden a turistas

No es la primera vez que los transportistas muestran su molestia por la presencia de Uber en la entidad, sin embargo, aunque piden una buena competencia, los turistas han sido víctimas en diferentes ocasiones de su comportamiento agresivo y malas prácticas.

En marzo de 2024, un video en donde aparecen taxistas golpeando a turistas después de que no quisieran pagar una excesiva cifra se hizo rápidamente viral. El conductor fue apoyado por otros compañeros y golpearon a la pareja con tablas en plena banqueta.

Además, en enero de 2025, Luisito Comunica, el youtuber más famoso en México, denunció que un taxi le cobró 2 mil pesos por un viaje de 20 minutos en Cancún, aunque, según el conductor, las tarifas son impuestas por los jefes.

