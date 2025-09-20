CFE confirma apagón el domingo 21 de septiembre; no habrá luz en estas zonas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este domingo 21 de septiembre de 2025 habrá un corte de luz, como parte de los trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica. El apagón tendrá una duración aproximada de tres horas, desde las 04:00 hasta las 07:00 horas.

¿Dónde habrá corte de luz por la CFE?

Se suspenderá provisionalmente el suministro de energía eléctrica en el Ejido Juan Álvarez, Estación Sahuaro y la región agrícola El Sahuaro, en el municipio de Caborca, Sonora.

Dichos trabajos consistirán en la sustitución de un transformador de potencial en la subestación Sahuaro, la CFE puntualizó que estas labores solamente pueden realizarse con las líneas desenergizadas.

La CFE recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias, como desconectar sus aparatos eléctricos antes del inicio del corte para evitar daños, y estar preparados para la falta temporal de energía. Estas labores de mantenimiento buscan garantizar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en la región.

Asimismo se pide comprensión a la población y cooperación para que las cuadrillas puedan realizar los trabajos con seguridad.

¿A qué hora será el corte?

Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025

Horario: 04:00 a las 07:00 horas

Duración: Tres horas

Para dudas, aclaraciones o reportes, la empresa recordó que está disponible la línea telefónica 071.

Se exhorta a los usuarios a t omar precauciones con equipos eléctricos sensibles, cargar dispositivos móviles con anticipación y tener a la mano linternas si se requiere.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.