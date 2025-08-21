¿Caos climático? Estos sistemas meteorológicos combinados afectarán México para el clima de hoy 22 de agosto

En agosto, en Ciudad de México (CDMX) y el resto del hemisferio norte, se está en verano. Esta estación, que es la más calurosa del año, comienza el 21 de junio y se extiende hasta el 23 de septiembre. Sin embargo este periodo ha sido un poco diferente este 2025 y las lluvias no han abandonado el territorio nacional, ¿cómo estará el clima hoy?

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el clima de hoy el monzón mexicano y otros fenómenos como vaguadas, canales de baja presión y la onda tropical número 24 generarán precipitaciones intensas, posibles granizadas y tormentas eléctricas en estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Oaxaca y Chiapas.

Además, persistirá una intensa ola de calor, con temperaturas superiores a los 45 °C en Baja California y Sonora.

¿En qué estados hará calor hoy?

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste)

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sinaloa (norte)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste) y Morelos

Estados donde lloverá este viernes

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este y noreste) y Veracruz (sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Tabasco y Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo

Estados donde hará frío en la madrugada del sábado

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

