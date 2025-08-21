¿Caos climático? Estos sistemas meteorológicos combinados afectarán México para el clima de hoy 22 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para hoy 22 de agosto de 2025. Checa cómo estarán las temperaturas este viernes.
En agosto, en Ciudad de México (CDMX) y el resto del hemisferio norte, se está en verano. Esta estación, que es la más calurosa del año, comienza el 21 de junio y se extiende hasta el 23 de septiembre. Sin embargo este periodo ha sido un poco diferente este 2025 y las lluvias no han abandonado el territorio nacional, ¿cómo estará el clima hoy?
De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el clima de hoy el monzón mexicano y otros fenómenos como vaguadas, canales de baja presión y la onda tropical número 24 generarán precipitaciones intensas, posibles granizadas y tormentas eléctricas en estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Oaxaca y Chiapas.
Además, persistirá una intensa ola de calor, con temperaturas superiores a los 45 °C en Baja California y Sonora.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
¿En qué estados hará calor hoy?
- Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste)
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sinaloa (norte)
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste) y Morelos
Estados donde lloverá este viernes
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este y noreste) y Veracruz (sur)
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Tabasco y Chiapas
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Yucatán
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo
Estados donde hará frío en la madrugada del sábado
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.