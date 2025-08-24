Se registra fuerte accidente de transporte público en autopista México-Pachuca

Un pasajero murió y 13 más resultaron heridos después de que una unidad de transporte público volcara en la autopista México-Pachuca , en dirección a la estación Indios Verdes del Metro CDMX hoy domingo 24 de agosto.

De acuerdo con los primeros reportes la unidad de transporte púbico tipo combi volcó a la altura del kilómetro 14 debido a una falla mecánica que provocó que la unidad perdiera el control y al final volcara.

¿Qué se sabe del accidente en la autopista México-Pachuca?

El accidente en la autopista México-Pachuca se registró a las 6:30 de la mañana de este domingo luego de que aparentemente se perforara una llanta de la unidad, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control y volcara sobre el pavimento. El transporte público iba lleno rumbo a Insurgentes Norte.

Servicios de emergencia en autopista México-Pachuca

Las personas heridas fueron atendidas por paramédicos de ambulancias de municipios aledaños como Ecatepec y Tlalnepantla, así como de bomberos y elementos de tránsito.

Los pasajeros tuvieron que esperan sobre la carpeta asfáltica hasta que llegaron los servicios de emergencias suficientes para atenderlos, ya que en un inicio no se daban abasto.

Por el aparatoso percance, muchos de ellos deberán dar su declaración ante el Ministerio Público para saber cómo fue el accidente que derivó en la muerte de una persona.

