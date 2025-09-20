¡Se ‘cae el cielo’ en CDMX! Siete alcaldías en alerta amarilla por lluvias y granizo
La alerta abarca hasta las 22:00 horas de este sábado, se recomienda a los habitantes tomar precauciones.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) emitió una alerta amarilla para siete alcaldías debido a la persistencia de lluvias fuertes durante esta tarde y noche. La medida tiene como objetivo prevenir y proteger a la población ante posibles afectaciones por las precipitaciones.
Asimismo se prevé caída de granizo. La alerta abarca hasta las 22:00 horas de este sábado.
Alcaldías afectadas por lluvias hoy
Las demarcaciones bajo aviso preventivo son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Se recomienda a los habitantes de las alcaldías en alerta tomar precauciones, evitar cruzar calles con corrientes de agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Además, se exhorta a extremar precauciones en zonas susceptibles a inundaciones y deslaves.
Se activa #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo, para la tarde y noche del sábado 20/09/2025, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta, @TlahuacRenace, @Tlalpan y @XochimilcoAl. Mantente… pic.twitter.com/YtSSdewIUu— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 20, 2025
¿Dónde reportar emergencias por lluvias?
Ante esta condición meteorológica, las autoridades solicitan:
- Portar paraguas, impermeables o ropa adecuada para la lluvia
- Mantener libres las coladeras y drenajes, sin basura u objetos que puedan obstruirlos
- Evitar arrojar grasas u otros residuos al drenaje
- No transitar por zonas inundadas o con agua acumulada
- Conducir con precaución: podría haber restos de árboles u objetos arrastrados por la lluvia
En caso de emergencias puedes llamar al 911, Locatel (555 658 1111) o a SGIRPC (555 683 2222).
