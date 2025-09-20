inklusion.png Sitio accesible
¡Se ‘cae el cielo’ en CDMX! Siete alcaldías en alerta amarilla por lluvias y granizo

La alerta abarca hasta las 22:00 horas de este sábado, se recomienda a los habitantes tomar precauciones.

Lluvias CDMX hoy sábado 20 de septiembre 2025
@STaboadaMx
1 minutos de lectura.
Escrito por: Majo Santillán González

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) emitió una alerta amarilla para siete alcaldías debido a la persistencia de lluvias fuertes durante esta tarde y noche. La medida tiene como objetivo prevenir y proteger a la población ante posibles afectaciones por las precipitaciones.

Asimismo se prevé caída de granizo. La alerta abarca hasta las 22:00 horas de este sábado.

Alcaldías afectadas por lluvias hoy

Las demarcaciones bajo aviso preventivo son:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Se recomienda a los habitantes de las alcaldías en alerta tomar precauciones, evitar cruzar calles con corrientes de agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Además, se exhorta a extremar precauciones en zonas susceptibles a inundaciones y deslaves.

¿Dónde reportar emergencias por lluvias?

Ante esta condición meteorológica, las autoridades solicitan:

  • Portar paraguas, impermeables o ropa adecuada para la lluvia
  • Mantener libres las coladeras y drenajes, sin basura u objetos que puedan obstruirlos
  • Evitar arrojar grasas u otros residuos al drenaje
  • No transitar por zonas inundadas o con agua acumulada
  • Conducir con precaución: podría haber restos de árboles u objetos arrastrados por la lluvia

En caso de emergencias puedes llamar al 911, Locatel (555 658 1111) o a SGIRPC (555 683 2222).

