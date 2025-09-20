¡Se ‘cae el cielo’ en CDMX! Siete alcaldías en alerta amarilla por lluvias y granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) emitió una alerta amarilla para siete alcaldías debido a la persistencia de lluvias fuertes durante esta tarde y noche. La medida tiene como objetivo prevenir y proteger a la población ante posibles afectaciones por las precipitaciones.

Asimismo se prevé caída de granizo. La alerta abarca hasta las 22:00 horas de este sábado.

Hoy, sábado 20 de septiembre de 2025, la lluvia cae fuerte sobre la capital, creando un espectáculo visual único.

Alcaldías afectadas por lluvias hoy

Las demarcaciones bajo aviso preventivo son:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Se recomienda a los habitantes de las alcaldías en alerta tomar precauciones, evitar cruzar calles con corrientes de agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Además, se exhorta a extremar precauciones en zonas susceptibles a inundaciones y deslaves.

¿Dónde reportar emergencias por lluvias?

Ante esta condición meteorológica, las autoridades solicitan:



Portar paraguas, impermeables o ropa adecuada para la lluvia

Mantener libres las coladeras y drenajes, sin basura u objetos que puedan obstruirlos

Evitar arrojar grasas u otros residuos al drenaje

No transitar por zonas inundadas o con agua acumulada

Conducir con precaución: podría haber restos de árboles u objetos arrastrados por la lluvia

En caso de emergencias puedes llamar al 911, Locatel (555 658 1111) o a SGIRPC (555 683 2222).

