¿Afectará México? Tormenta Gabrielle amenaza con volverse huracán en el Atlántico; trayectoria EN VIVO

La tormenta tropical Gabrielle avanza por el Atlántico y se prevé que alcance la categoría de huracán durante el domingo 21 de septiembre, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Afectará a México la tormenta tropical Gabrielle?

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que la tormenta Gabrielle no representa riesgo para territorio mexicano, ya que su desplazamiento se mantiene lejos de costas nacionales.

Los estados de México más cercanos a la zona del Atlántico —como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz— no tendrán efectos directos de este sistema; sin embargo, se recomienda seguir atentos a los avisos oficiales, ya que podrían presentarse cambios en la trayectoria o influencia indirecta en el oleaje del Caribe.

Here are the 9/20 5pm AST Key Messages for Tropical Storm #Gabrielle. Visit https://t.co/tW4KeGdBFb for the latest updates. pic.twitter.com/JVLbvGdBZh — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 20, 2025

¿Cuándo se convertirá en huracán categoría 1?

Las autoridades mexicanas informaron que Gabrielle podría intensificarse a huracán categoría 1 durante la madrugada y mañana del domingo 21 de septiembre , manteniendo dicha fuerza hasta el lunes 22, cuando comenzará a debilitarse progresivamente.

Los vientos podrían alcanzar más de 120 km/h, con marejadas que representarían un riesgo importante de corrientes de resaca y oleaje elevado en la región de Bermudas, la costa este de Estados Unidos y la costa atlántica de Canadá a inicios de la próxima semana.

Trayectoria de Gabrielle en el Atlántico

La tormenta tropical Gabrielle continúa su desplazamiento sobre el Atlántico y, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que evolucione a huracán categoría 1 el próximo domingo 21 de septiembre.

Aunque por el momento se mantiene distante de las costas mexicanas, su trayectoria es vigilada de manera estrecha.

Cronología de la tormenta Gabrielle

17 de septiembre: Se formó como tormenta tropical con vientos sostenidos de 85 a 100 km/h, ubicada a tres mil 990 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo

Se formó como tormenta tropical con vientos sostenidos de 85 a 100 km/h, ubicada a tres mil 990 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo 18 de septiembre : Se mantuvo como tormenta tropical, con la misma intensidad de vientos, mientras avanzaba hacia el oeste-noroeste. Para la noche de ese día se localizó a tres mil 535 kilómetros al este de Cancún

: Se mantuvo como tormenta tropical, con la misma intensidad de vientos, mientras avanzaba hacia el oeste-noroeste. Para la noche de ese día se localizó a tres mil 535 kilómetros al este de Cancún 19 de septiembre : Sus vientos aumentaron a 95–110 km/h, alcanzando los tres mil 115 km de distancia de Cancún

: Sus vientos aumentaron a 95–110 km/h, alcanzando los tres mil 115 km de distancia de Cancún 20 de septiembre: El sistema incrementó su fuerza a 100–120 km/h, ubicándose a dos mil 940 km al este-noreste de Quintana Roo.

21 de septiembre: Se espera que Gabrielle alcance la categoría de huracán 1 , con vientos entre 120 y 150 km/h, a una distancia aproximada de dos mil 725 km al este-noreste de Cancún

Se espera que , con vientos entre 120 y 150 km/h, a una distancia aproximada de dos mil 725 km al este-noreste de Cancún 22 de septiembre: Se prevé que mantenga la categoría de huracán, intensificándose con vientos de hasta 165 km/h, a dos mil 625 km al noreste de Quintana Roo

Recomendaciones de las autoridades

Aunque Gabrielle no representa una amenaza directa para México, es fundamental mantenerse informado a través de fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes.

Se recomienda a la población en las zonas cercanas al Caribe mexicano estar atenta a posibles cambios en la trayectoria o efectos indirectos, como alteraciones en el oleaje.

