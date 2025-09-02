Huracanes que faltan por formarse y que podrían impactar costas mexicanas

La temporada de ciclones se podría intensificar ante el comienzo de las lluvias en México, las cuales ya han causado estragos en gran parte del país y de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aún faltan 13 tormentas tropicales en el Océano Pacífico y 15 del Océano Atlántico, las cuales podrían convertirse en huracanes .

¿Cómo se llamarán los huracanes que faltan este 2025?

Los nombres de las tormentas tropicales que podrían formarse e impactar en México son los siguientes

Océano Pacífico



Mario

Narda

Octave

Raymond

Sonia

Tico

Velma

Wallis

Xina

York

Zelda

Océano Atlántico

Fernand

Gabrielle

Humberto

Imelda

Jerry

Karen

Lorenzo

Melissa

Nestor

Olga

Pablo

Rebekah

Sebastien

Tanya

Van

Wendy

¿Cuántos huracanes se esperan este 2025 y de que categoría?

De acuerdo con el Pronóstico de Ciclones Tropicales Océano Pacífico Nororiental y Océano Atlántico Temporada 2025 se esperan 10 huracanes de diferentes categorías y se dividirán de la siguiente manera:

Océano Pacífico

Seis huracanes: Categorías 1 y 2

Cuatro huracanes intensos: Categorías 3, 4 y 5

Océano Atlántico

Cuatro huracanes: Categorías 1 y 2

Cuatro huracanes intensos: Categorías 3, 4 y 5

¿Qué son los huracanes?

Un huracán es un ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 km/h. Su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 kilómetros de diámetro y produce lluvias intensas a su paso. Su ojo alcanza normalmente un diámetro que varía entre 24 y 40 km, pero puede llegar hasta cerca de 100 km.

Su peligrosidad nace una combinación de factores, los cuales son:



Elevación del nivel del mar

vientos violentos

Fuertes lluvias

¿Cuándo se desarrollarán los huracanes en México?

De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OAS), un 84% de todos los huracanes ocurren durante agosto y septiembre y el riesgo más alto para México y el Caribe occidental es el comienzo y al final de la temporada, mientras que para el Caribe Oriental a mitad de la temporada.

