Huracanes que faltan por formarse y que podrían impactar costas mexicanas
Los huracanes suelen registrarse durante septiembre y son catalogados como extremadamente peligrosos; las costas mexicanas sufrirán de fuertes vientos y oleaje elevado.
La temporada de ciclones se podría intensificar ante el comienzo de las lluvias en México, las cuales ya han causado estragos en gran parte del país y de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aún faltan 13 tormentas tropicales en el Océano Pacífico y 15 del Océano Atlántico, las cuales podrían convertirse en huracanes .
Estas son las afectaciones psicológicas tras el paso de huracanes
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
¿Cómo se llamarán los huracanes que faltan este 2025?
Los nombres de las tormentas tropicales que podrían formarse e impactar en México son los siguientes
Océano Pacífico
- Mario
- Narda
- Octave
- Raymond
- Sonia
- Tico
- Velma
- Wallis
- Xina
- York
- Zelda
Océano Atlántico
- Fernand
- Gabrielle
- Humberto
- Imelda
- Jerry
- Karen
- Lorenzo
- Melissa
- Nestor
- Olga
- Pablo
- Rebekah
- Sebastien
- Tanya
- Van
- Wendy
¿Cuántos huracanes se esperan este 2025 y de que categoría?
De acuerdo con el Pronóstico de Ciclones Tropicales Océano Pacífico Nororiental y Océano Atlántico Temporada 2025 se esperan 10 huracanes de diferentes categorías y se dividirán de la siguiente manera:
Océano Pacífico
- Seis huracanes: Categorías 1 y 2
- Cuatro huracanes intensos: Categorías 3, 4 y 5
Océano Atlántico
- Cuatro huracanes: Categorías 1 y 2
- Cuatro huracanes intensos: Categorías 3, 4 y 5
¿Qué son los huracanes?
Un huracán es un ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 km/h. Su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 kilómetros de diámetro y produce lluvias intensas a su paso. Su ojo alcanza normalmente un diámetro que varía entre 24 y 40 km, pero puede llegar hasta cerca de 100 km.
Su peligrosidad nace una combinación de factores, los cuales son:
- Elevación del nivel del mar
- vientos violentos
- Fuertes lluvias
¿Cuándo se desarrollarán los huracanes en México?
De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OAS), un 84% de todos los huracanes ocurren durante agosto y septiembre y el riesgo más alto para México y el Caribe occidental es el comienzo y al final de la temporada, mientras que para el Caribe Oriental a mitad de la temporada.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.