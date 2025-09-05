inklusion.png Sitio accesible
Se espera que lluvias torrenciales y fuertes vientos impacten en el clima del país

Este viernes, la onda tropical 30 provoca lluvias fuertes, chubascos y posibles granizadas en el occidente, centro y sur de México.

Escrito por: Ximena Ochoa

El ciclón tropical Lorena sigue ubicándose frente a la costa occidental de Baja California Sur, sus bandas nubosas mantienen interacción con el monzón mexicano provocando lluvias y vientos este viernes 5 de septiembre, modificando el clima de todo el país.

Este fenómeno provocará lluvias de fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como precipitaciones puntuales intensas en Sonora, principalmente en el occidente y sur del estado.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Lorena podría degradarse a una baja presión remanente al final del día, aunque seguirá generando efectos significativos en el noroeste del país.

Lluvias y tormentas en gran parte del país este viernes

La interacción de canales de baja presión, la onda tropical número 30 y una vaguada en altura mantendrán condiciones de chubascos y tormentas eléctricas en diversas regiones de México. En el occidente y centro del país, no se descarta la caída de granizo.

Estados como Guerrero y Oaxaca tendrán lluvias puntuales muy fuertes, mientras que la Península de Yucatán registrará precipitaciones por el ingreso de humedad desde el mar Caribe y el golfo de México.

Oleaje y fuertes vientos en el Pacífico por el ciclón Lorena

Las autoridades prevén oleaje elevado de dos a tres metros en las costas de Baja California Sur, así como de 1.5 a 2.5 metros en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Así fue la caótica mañana en la CDMX tras las lluvias

[VIDEO] La mañana de este martes 2 de septiembre, las lluvias dieron los buenos días a los capitalinos; sin embargo, encharcamientos y poco transporte transtornaron la mañana.

Además, se esperan vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el golfo de California, así como en estados del norte y en las costas del noroeste.

Sigue el calor extremo en el norte y sureste

Pese a las lluvias , el ambiente caluroso a muy caluroso persistirá en gran parte de la República. Las temperaturas más elevadas alcanzarán entre 40 y 45 °C en Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en zonas como Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y la Península de Yucatán se prevén máximas de 35 a 40 °C.

Por el contrario, en la madrugada del sábado, zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla podrían registrar temperaturas mínimas de 0 a 5 °C.

clima en México del 1 de septiembre de 2025
Recomendaciones de Protección Civil por las fuertes lluvias en el país

El SMN advirtió que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada y extremar precauciones en carreteras, ríos y comunidades cercanas a la costa.

