Estos son los conciertos de Ticketmaster que aumentarán sus precios de boletos

¿ Ticketmaster te cobró de más? Efectivamente, se confirmaron los rumores del aumento de cargo por servicio en la compra de boletos para conciertos a través de esta plataforma.

Tal y como lo notaron algunos clientes, Ticketmaster aumentó un 24% en el cargo por servicio en los conciertos que se llevarán a cabo en 2026, de tal manera que pagarás más por los boletos para ver a tus artistas favoritos. Te contamos los detalles.

¿De cuánto es el aumento en cargos por servicio y cuándo se aplicará?

En redes sociales circulaba el rumor del aumento del cargo por servicio en boletos de Ticketmaster, mismo que se ha confirmado pues ya existen boletos para algunos conciertos donde se ve reflejado este nuevo porcentaje del cobro de 24%.

Al parecer, Ticketmaster tendría considerado este aumento para los eventos programados para el 2026. Por eso, es probable que no hayas notado este cambio si compraste boletos para conciertos que se llevarán a cabo en los últimos meses de 2025. Por ejemplo, existen casos como el concierto de The Weeknd, que será el 20 de abril de 2026, cuyos boletos ya tienen reflejado este aumento.

Entonces, el precio del boleto general para los conciertos de The Weeknd en el Estadio GNP es de 2,221 pesos, más el aumento de los cargos por servicio del 24% estarías pagando 533 pesos extra por comprar los boletos en línea.

¡TERCER SHOW AGREGADO!

Debido a la gran demanda, @theweeknd ha añadido otro show de AFTER HOURS TIL DAWN en el Estadio GNP Seguros el 22 de abril.

Venta general a partir del 15 de septiembre pic.twitter.com/rDYl1UKT7u — Ocesa Total (@ocesa_total) September 12, 2025

¿Cuáles son los conciertos que se verán afectador por el aumento del cargo por servicio?

Al parecer, los clientes de la plataforma que compren boletos para alguno de los conciertos programados para 2026 serán los primeros afectados por el aumento de Ticketmaster. Algunos de los eventos anunciados para el próximo año son:



Yandel sinfónico: 31 de enero 2026

Star Wars Sinfónico con Anthony Daniels C-3PO: 7 de febrero 2026

con Anthony Daniels C-3PO: 7 de febrero 2026 Kalimba: K20 Tour: 12 de febrero 2026

El Gran Silencio : 21 de febrero 2026

: 21 de febrero 2026 Elefante: 30 Aniversario : 26 de febrero 2026

: 26 de febrero 2026 Aleks Syntek: 35 Aniversario: 12 de marzo 2026

The Weeknd: 20, 21 y 22 de abril 2026

Panteón Rococó: 31 de octubre 2026

El aumento de precios ha causado gran molestia entre los usuarios de Ticketmaster, por lo que solicitan la intervención de la Profeco. Los consumidores acusan que la plataforma de venta de boletos no hi un aviso previo de esta nueva tarifa.

¿Cómo evitar el cobro por entradas?

La tarifa del cargo por servicio que cobra Ticketmaster se debe a que los clientes prefieren realizar la compra de boletos para los conciertos en línea. Sin embargo, en muchas ocasiones puedes evitar el cobro extra por las entradas yendo a comprar tus boletos directamente en las taquillas del recinto.

No obstante, es importante que consideres que muchas veces los boletos se acaban en la venta en línea.

¿Qué día es el 2x1 en Ticketmaster?

Si quieres conseguir boletos al 50% de descuento no dejes pasar la oportunidad del día Ticketmaster 2x1 que se lleva a cabo todos los jueves.

Esta promoción únicamente está disponible para compras a través del sitio web de Ticketmaster. Es importante que entres al sitio y revises cuáles son los conciertos que entran en el día de ofertas.

