De Shakira al Corona Capital; así puedes comprar boletos 2x1 en el Concert Week

Si eres fan de la vibra que se vive en los conciertos, te encantará saber que del 4 al 8 de septiembre Ticketmaster tendrá disponible la esperada Concert Week en la que habrá boletos a 2x1 para diferentes eventos como los últimos conciertos de Shakira , el Corona Capital, el concierto de Los Fabulosos Cadillacs, entre muchos otros.

Aprovecha esta semana especial, saca la cartera y planea los conciertos con los que cerrarás el 2025 y con los que abrirás el 2026. Te contamos cómo aplica esta promoción Ticketmaster.

¿Cuándo es la Concert Week de Ticketmaster?

¡Ya empezó! Como te comentamos, esta espectacular promoción de Ticketmaster se lleva a cabo únicamente del jueves 4 al lunes 8 de septiembre. Durante cuatro días, los amantes de la música podrán adquirir boletos con 50% de descuento para una gran variedad de conciertos.

Si estás planeando ir al Corona Capital o a los últimos conciertos de Shakira en México, no pierdas tiempo y checa los precios disponibles desde este momento.

¿Cómo puedo comprar boletos 2x1 para Shakira o el Corona Capital?

Es muy importante que tomes en cuenta que los únicos fans de Shakira que podrán comprar boletos en el Concert Week al 2x1 son aquellos que tengan una tarjeta Banamex ya sea de crédito o de débito.

Para conseguir tus entradas lo único que debes hacer es entrar al sitio web de Ticketmaster y verificar que los precios cuenten con descuento por el Concert Week. Sí es así, debes asegurarte que en el momento de comprar tus boletos se aplique el descuento del 50%.

Además, también considera que los tarjetahabientes de Banamex también cuentan con tres meses sin intereses a partir de la compra mínima de $3,000 pesos.

¿En qué conciertos aplica esta promoción de Ticketmaster?

En los últimos meses del 2025, Ticketmaster tiene una amplia lista de conciertos con boletos al 2 por 1, durante el Concert Week. Algunos de los conciertos imperdibles con promoción son los de Panteón Rococó, Chayanne, Abono general Corona Capital 2025, entre otros:

Maldita Vecindad 20 de septiembre Velódromo México

20 de septiembre Velódromo México Kacey Musgraves Teatro Metropólitan 24 de septiembre México

Odisseo 26 de septiembre Teatro Diana Guadalajara

Camilo Séptimo 27 de septiembre Palacio de los Deportes México

Homenaje a José José 30 de septiembre Auditorio Nacional México

30 de septiembre Auditorio Nacional México Chayanne 8 de octubre Palacio de los Deportes México

Chayanne 9 de octubre Palacio de los Deportes México

9 de octubre Palacio de los Deportes México Los Bunkers 10 de octubre Teatro Diana Guadalajara

El Tri 12 de octubre Auditorio Nacional México

12 de octubre Auditorio Nacional México RuPaul’s Drag Race 21 de octubre de 2025 Pepsi Center WTC México

Chayanne 21 de octubre Palacio de los Deportes México

Chayanne 22 de octubre Palacio de los Deportes México

Los Fabulosos Cadillacs 19 de noviembre Auditorio Nacional México

19 de noviembre Auditorio Nacional México Los Tigres del Norte 20 de noviembre Auditorio Telmex Zapopan

Panteón Rococó 28 de noviembre Estadio GNP Seguros México

Puedes buscar el concierto al que quieres asistir en el sitio web de Ticketmaster para corroborar si puedes conseguir boletos al 2x1. ¡Que no se te pase! El Concert Week solo estará disponible del 4 al 8 de septiembre.

