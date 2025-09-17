¿Nos quedamos sin dinero? Las señales de que los mexicanos gastan menos, según el Inegi

El dinero no está rindiendo en los hogares mexicanos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el consumo privado —que mide lo que gastan las familias en bienes y servicios— se quedó estancado en agosto de 2025 respecto a julio.

En comparación con el mismo mes de 2024, el consumo cayó 0.7%, lo que significa que los mexicanos están comprando menos. Lo mismo pasó en julio, con otra disminución del 0.7%.

El Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), que refleja estos movimientos, se ubicó en 110.7 puntos en ambos meses, mostrando que las familias no aumentaron su nivel de gasto.

Un pequeño respiro en agosto

Por otro lado, un análisis de BBVA Research reveló que en agosto el consumo sí tuvo un ligero aumento de 2.5% mensual, gracias principalmente al regreso a clases.

El gasto en bienes como alimentos subió 3.4% y productos de salud 2.1%. En servicios, los restaurantes crecieron 5.4% y los hoteles 2.5%; sin embargo, los expertos señalan que este impulso es temporal y no alcanza para revertir la caída general.

Perspectivas poco alentadoras para final de año

Especialistas advierten que la confianza del consumidor sigue baja, lo que hace que las familias piensen dos veces antes de gastar en compras grandes o viajes.

Esto significa que la demanda interna, es decir, el dinero que mueve la economía mexicana a través del consumo, crecerá lentamente en lo que resta del año.

¿Qué es el IOCP?

Para entender mejor estas cifras, el Inegi creó el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP).

Sus reportes ofrecen un “adelanto” de cómo se comporta el consumo de los hogares antes de que salgan los datos finales. Se basa en modelos matemáticos y se presenta con cifras ajustadas por estacionalidad, es decir, eliminando factores como vacaciones o temporadas de ventas que alteran los resultados.

En palabras sencillas: el IOCP funciona como un termómetro rápido que ayuda a saber si los mexicanos están gastando más o menos, sin esperar meses a los datos oficiales.

En resumen, aunque algunos rubros como educación , comida y restaurantes tuvieron un respiro en agosto, la realidad es que los bolsillos de los hogares siguen apretados y la sensación general es clara: “Los mexicanos nos quedamos sin dinero”.

