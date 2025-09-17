Alerta sísmica sonará en millones de celulares durante macro simulacro del 19S en México

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, dio a conocer que este próximo viernes 19 de septiembre sonará la alerta sísmica en millones de celulares en el país, esto como parte del macro simulacro que se realiza año con año para conmemorar los sismos de 1985 y 2017.

Fue durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que Merino explicó que será gracias al C5 de la capital del país, que se podrán emitir las señales de alarma en caso de un hipotético sismo magnitud 8.1.

¿Quiénes recibirán la alerta sísmica en el celular?

De acuerdo con lo explicado por las autoridades correspondientes de la República Mexicana, será en alrededor de 80 millones de celulares en los que sonará la alerta sísmica del macro simulacro nacional de este 19 de septiembre de 2025.

Según con las previsiones, se espera que la alerta por el hipotético sismo que llegará a México este próximo viernes, sea recibida en zonas rurales y metrópolis de todos los estados que conforman nuestro territorio nacional.

¿Cómo será la alerta sísmica que llegará a los celulares?

Se dio a conocer que para este 2025 el mensaje que estarán recibiendo los usuarios contará con el siguiente texto: “Este es un mensaje para probar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México, como parte del simulacro nacional llevado a cabo el día 19/09/2025”.

Vale la pena mencionar que se prevé que la alerta sísmica también emita un sonido estruendoso, esto como parte de los protocolos de seguridad implementados por las autoridades de nuestro país.

Pasos para activar las alertas de emergencia en Android y iOS

De acuerdo con lo señalado por el mismo José Merino, hoy en día todos los celulares inteligentes están fabricados y configurados para recibir alertas de emergencia del gobierno correspondiente, sin embargo, recomendó seguir los siguientes pasos para la activación de los mismos.

En Android: Ingresar a ajustes, dirigirse al apartado de notificaciones, seleccionar “ajustes avanzados”, pulsar alertas de emergencia inalámbrica

En iOS: Ingresar a configuración, seleccionar “notificaciones” y activar las alertas gubernamentales que aparecen en la parte inferior de la ventana

¿A qué hora sonará la alerta sísmica este 19 de septiembre?

Es importante mencionar que la alerta sísmica del macro simulacro nacional, llegará a todos los celulares de las y los mexicanos en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de la República.

