Ángela Aguilar es abucheada en concierto de Guadalajara; Pepe Aguilar responde a campaña de cancelación

La noche del 15 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, estuvo marcada por la controversia debido a que Ángela Aguilar fue abucheada y recibió gritos de “Cazzu”; además, Pepe Aguilar emitió un mensaje para frenar la ola de odio contra su familia.

A pesar de una campaña en Change.org que reunió más de 213 mil firmas para cancelar la presentación de la familia Aguilar en las fiestas patrias, ellos subieron al escenario de la Plaza de la Liberación para ofrecer un espectáculo gratuito por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

“Cazzu, Cazzu”: los gritos desde el público

Durante la presentación de Ángela Aguilar, algunos asistentes manifestaron su rechazo con abucheos y gritos en apoyo a Cazzu , ex pareja de Christian Nodal, actual esposo de la intérprete.

Clips compartidos en redes sociales muestran el momento en que parte del público gritó el nombre de la rapera argentina mientras la joven cantante interpretaba algunos de sus temas.

Esta postura se dio semanas después de que la cantante argentina confesó que Nodal no le ha firmado un permiso para que su hija salga de Buenos Aires para acompañarla en su gira Latinaje.

Pepe Aguilar responde con orgullo

Previo al concierto, Pepe Aguilar publicó un mensaje en redes sociales en el que defendió la presentación de su familia:

“Porque las tradiciones no se cancelan. La raíz no se discute. Y el amor por lo que nos une… no se vota. A veces, con tanto ruido alrededor, lo único que queda es cantar más fuerte. Gracias Guadalajara, gracias México amado. ¡Viva México!”, escribió el cantante.

Además, compartió una fotografía de la multitud en la Plaza de la Liberación acompañada de la frase: “Una imagen vale más que mil palabras”.

Agradecimiento de Los Aguilar pese a las críticas

Pese a los momentos tensos, los Aguilar se dirigieron al público con un mensaje de gratitud. “Guadalajara, muchísimas gracias. Gracias por todo su cariño, por todo su amor y ¡Viva México!”, expresó Ángela Aguilar en sus historias de Instagram, acompañada de su hermano Leonardo.

El show incluyó presentaciones en solitario y duetos, con un repertorio de temas del regional mexicano y clásicos populares que fueron coreados por gran parte de los asistentes.

Nodal se presentó en Michoacán

Mientras tanto, Christian Nodal celebró la misma fecha con un concierto en Morelia, Michoacán, también gratuito, que registró gran afluencia pese a la lluvia.

Con este concierto, la familia Aguilar reafirmó su postura: la tradición musical mexicana no se detiene, incluso en medio de la controversia.

