Accidente en concierto de Santa Fe Klan deja varias personas heridas

Al menos 15 personas resultaron lesionadas tras un cortocircuito durante el concierto del rapero Santa Fe Klan , quien se presentó en el municipio de García, Nuevo León, para dar “El Grito” de Independencia.

Los visitantes disfrutaban del concierto cuando serpentinas metálicas lanzadas desde el escenario tocaron los cables de alta tensión, provocando fuertes chispazos, lo que causó gritos y empujones.

¡Vaya susto!😨‼️

La presentación de Santa Fe Klan en García, Nuevo León, estuvo cerca de convertirse en un auténtico caos, pues un cortocircuito en los festejos del Grito de Independencia provocó chispazos luego de que serpentinas tocaran los cables de alta tensión⚡️ pic.twitter.com/zMoDVdtrl3 — adn40 (@adn40) September 17, 2025

Público corre y grita por explosiones

En un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se puede observar cómo el público disfruta del concierto cuando ocurren fuertes explosiones después de que las serpentinas tocaran los cables de alta tensión.

Cuando las personas escuchan las fuertes explosiones rápidamente corren a ponerse a salvo. Algunas de las chispas cayeron sobre parte del público y debido a que más serpentinas volaban a los cables la gente se alejó de ellos, ante el temor de más cortoscircuitos .

¿Qué dijeron las autoridades tras el cortocircuito?

Luego del accidente, ni el gobierno de Samuel García, el alcalde del municipio, Manuel Guerra Cavazo, se han pronunciado al respecto, a pesar de que varias personas resultaron heridas.

¿Cómo reaccionó Santa Fe Klan tras el accidente?

Pese al accidente, el cantante de “Se acabó" y “Así soy” se limitó a agradecer a todo el público, así como a su staff y músicos por el sorprendente show que dieron en el municipio de García con motivo de las fiestas patrias .

“Viva Mexicooooo!!!🇲🇽🥳se rifaron razaaaaa Gracias a toda mi banda de García Nuevo León que chingón la pasamos con ustedes En esta fecha tan especial los quiero mucho barrio nos vemos pronto”.

