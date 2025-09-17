¿Habrá contingencia tras las fiestas patrias? Esto dice el Hoy No Circula del miércoles 17 de septiembre

Después de los festejos del Grito de Independencia, muchos automovilistas se preguntan si se activó la contingencia ambiental . Por eso, te informamos que este miércoles 17 de septiembre, el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex tiene restricciones normales.

Por el momento, las placas, hologramas y engomados específicos no podrán circular, pero la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha declarado contingencia. Te decimos cuáles son los autos que se deben quedar en casa hoy miércoles 17 de septiembre.

¿Qué placas no circulan el miércoles 17 de septiembre?

El calendario Hoy No Circula marca que este miércoles 17 de septiembre los vehículos que descansarán son aquellos con:

Engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Holograma 1 y 2

Es importante que los automovilistas capitalinos y mexiquenses consideren que la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas en toda la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México y el Valle de Toluca como parte del programa Hoy No Circula.

¿Habrá contingencia ambiental tras la fiesta mexicana?

Aunque muchos se preguntan si al día siguiente del Desfile Militar se activará una contingencia ambiental, la respuesta según la CAMe hasta ahora es no. Por fortuna, hasta ahora hay indicadores que hayan rebasado los umbrales de ozono u otros contaminantes que obliguen a declarar contingencia.

Las autoridades han destacado que aunque las celebraciones patrias pueden generar emisiones extras (por pirotecnia, fuegos artificiales, uso de autos), eso no significa automáticamente que se alcance el nivel de contaminación que active la Fase I o Fase II de contingencia ambiental.

¿Cómo saber si el Hoy No Circula cambia por contingencia?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) monitorea todo el tiempo los niveles de ozono y otros contaminantes. Si se detecta que pasan ciertos puntos críticos, podrían empezar a aplicar contingencia ambiental . Eso implicaría restricciones adicionales al Hoy No Circula regular, posibles medidas más estrictas en transporte o incluso suspensión de actividades al aire libre.

Pero, ¡no te preocupes!, hasta ahora, no hay aviso oficial de contingencia para este miércoles tras el Grito y el Desfile Militar. Si lo hay, la CAMe lo daría a conocer en sus redes sociales y en adn40 te estaremos informando.

