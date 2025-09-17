Perdonarán las multas y los recargos a contribuyentes que cumplan estos requisitos

El Gobierno del estado de Jalisco acaba de anunciar el programa de Regularización de Adeudos por Contribuyentes Locales, el cual les permitirá a las personas de dicha entidad terminar con sus multas y recargos a un precio especial o incluso perdonando la deuda por completo.

¿A quién beneficia esta medida contra multas y recargos?

El Servicio Estatal Tributario (SET) de Jalisco informó que la condonación de estas multas aplicará para todas las contribuciones estatales de: Impuesto Sobre Nómina , Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no Subordinado, al Impuesto Sobre Hospedaje, al Impuesto Sobre Enajenación y Distribución de Boletos de Rifas y Sorteos, y para el impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Usados.

Con esto, se pretende dar oportunidades a las personas que no podían ponerse al corriente respecto a sus deudas, con descuentos importantes o incluso olvidando su deuda, según sea el caso.

Requisitos para que te perdonen multas en Jalisco

De acuerdo con lo establecido, el programa comenzó este miércoles 17 de septiembre y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2025, aplicando hasta el último día para poder regularizar las deudas.

Los requisitos que piden para perdonar las deudas son:



Solicitar mediante escrito libre en las oficinas del SET (ubicadas en calle Magisterio #1499, colonia Observatorio)

No contar con medios de defensa pendientes ante la deuda (a menos de que se presente un desistimiento)

ante la deuda (a menos de que se presente un desistimiento) Cubrir la deuda en un plazo máximo de siete días

Un aspecto importante es que las personas que ya se encuentran en esquemas de pagos por parcialidades también podrán participar en este programa e incluso pagar una cantidad menor.

¿Cómo será la reducción de multas, según el tipo de pago?

Es así que el Programa de Regularización de Adeudos por Contribuciones Locales del estado de Jalisco estable las siguientes reducciones a las deudas:



100% en multas y 80% en recargos si se paga en una sola exhibición

70% en multas y 60% en recargos si se opta por parcialidades

Casos específicos:



Personas en o misión de declaraciones u otros incumplimientos; la condonación puede ir del 10 al 80% en multas y del 40 al 80% en recargos, según sea el caso.

la condonación puede ir del 10 al 80% en multas y del 40 al 80% en recargos, según sea el caso. Personas con incumplimientos fiscales, pueden tener una condonación de recargos entre el 40 y el 80%



