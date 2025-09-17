¡Zeus piadoso! El nivel de agua del sistema Cutzamala rompe récord en septiembre 2025

Hace un año esto parecía imposible, pero los dioses de la lluvia fueron bondadosos con millones de mexicanos y ahora el Sistema Cutzamala tiene un nivel del 82%, superando los pronósticos más optimistas que había a comienzos del 2025 y estableciendo un récord en las tres presas que la conforman.

Al corte del 16 de septiembre se registró un llenado de 648, 375, 000 milímetros cúbicos de agua repartidos entre Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria; por si fuera poco, considerando que la temporada de lluvias todavía se extenderá un par de semanas, el almacenamiento podría seguir subiendo niveles considerables.

Nivel exacto del Sistema Cutzamala y de sus presas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este es el mejor nivel que ha tenido el Cutzamala en los últimos cinco años. Específicamente, ya tiene un 82.86% de almacenamiento y todas las presas se encuentran muy cerca de llenarse:



Villa Victoria: 84.2% de almacenamiento (equivalente a 157,168 Mm3)

de almacenamiento (equivalente a 157,168 Mm3) Valle de Bravo: 84.91% de almacenamiento (equivalente a 334,886 Mm3)

de almacenamiento (equivalente a 334,886 Mm3) El Bosque: 77.23% de almacenamiento (equivalente a 156,320 Mm3)

Por si fuera poco, todas las presas han registrado lluvias que superan en más del 100% lo que habían recibido el año pasado, algo que se ve reflejado en el acumulado histórico que han conseguido.

¿Cuál era el nivel del Sistema Cutzamala el año pasado?

Durante el 2024 se vivió una de las peores crisis que ha vivido el Sistema Cutzamala, ya que por varios meses tuvo un almacenamiento menor al 30% y se llegó a especular con la llegada del “día cero”, en donde podría secarse por completo.

Si bien la situación para septiembre mejoró con las lluvias, la situación era muy diferente a la de hoy en día; el 16 de septiembre del 2024, el nivel del Cutzamala era de 53.72%, algo muy diferente al 82.86 del 2025.

Seguirá la temporada de lluvias en septiembre

Por si fuera poco, aunque estamos a punto de cambiar de estación y comenzar con el otoño y los frentes fríos, la temporada de lluvias sigue en sus últimas instancias en México, con una despedida intensa. Se espera que las lluvias terminen hasta el 1 de octubre.

