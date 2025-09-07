Mexicanos dicen no a aumentar impuestos a refrescos, revela encuesta

Una encuesta de Info Point publicada en septiembre de 2025, reveló que la mayoría de los mexicanos están en contra de que se aumenten los impuestos a los refrescos , ya que el gobierno federal aseguró en meses pasados que no iba a incrementarlos.

Aunque la actual administración aseguró que no subiría los impuestos este 2025, lo cierto es que el Gobierno sí busca subirlos y tiene la mirada puesta en los refrescos al aumentar el porcentaje del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).

¿Cuántos mexicanos no quieren que se aumente el impuesto a los refrescos?

De acuerdo con la encuesta de Info Point, el 73% de los mexicanos encuestados no quieren que se aumente el impuesto, a comparación del 27% de las personas que contestaron que sí.

¿Cómo fue la encuesta a los mexicanos?

Se realizaron mil 200 entrevistas vía telefónica y redes sociales con 95% de nivel confianza y +/- 2.85% de error máximo entre el 4 y 5 de septiembre de 2025. A la gente se le preguntó ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que se aumente el impuesto a los refrescos?

El resultado fue el siguiente:

Muy de acuerdo: 21%

Algo de acuerdo: 7%

Algo en desacuerdo: 12%

Muy en desacuerdo: 57%

No sabe/no responde: 3%

¿Por qué el gobierno quiere poner impuestos a los refrescos?

Al ser excesivo el gasto del Gobierno, la administración actual necesita recaudar más dinero. Sin embargo, con el aumentando el impuesto a los refrescos, no subsana el déficit que provocaron los costos de las obras faraónicas como por ejemplo el Tren Maya , el AIFA o la Refinería Dos Bocas.

¿Cómo afectará el impuesto a los mexicanos?

Encarecer los refrescos afectará los bolsillos de los mexicanos, especialmente de quienes menos tienen. Asimismo se fomentará el mercado negro, como pasa con los cigarros, según los especialistas.

Las gentes menos favorecidas, las más pobres tienen que dejarlo de tomar y en algunos lugares nos guste o no es lo único a lo que tienen acceso, es decir, no hay agua potable porque el gobierno a dejado de invertir en agua potable, alcantarillado e infraestructura hidráulica. -dijo el economista Mario Di Constanzo.

