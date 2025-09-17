Así aplica la antigüedad laboral y quiénes reciben este beneficio según la LFT

La antigüedad laboral es el tiempo continuo que un trabajador laboró para el mismo patrón y, según la Ley Federal del Trabajo (LFT), sirve como base para calcular diversas prestaciones. El beneficio más directo es la Prima de Antigüedad, regulada en el Artículo 162, que garantiza al trabajador un pago por cada año de servicio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Este concepto también influye en otras prestaciones como:



El incremento de días de vacaciones

La indemnización por despido injustificado

Los pagos por terminación colectiva de relaciones laborales

La LFT establece que el salario base para calcular la prima no puede exceder el doble del salario mínimo vigente en la zona geográfica.

¿Quiénes reciben la Prima de Antigüedad según la LFT?

De acuerdo con el Artículo 162, la Prima de Antigüedad aplica en casos específicos. Tienen derecho:



Quienes renuncien voluntariamente después de cumplir 15 años de servicio

Los que sean despedidos sin causa justificada

Los que renuncien por causas imputables al patrón, como incumplimiento de condiciones de trabajo

Los beneficiarios de un trabajador fallecido, sin importar los años de servicio

En caso de retiro voluntario masivo, la empresa puede diferir el pago de la prima si más del 10% de los trabajadores se retira al mismo tiempo, priorizando a quienes tengan más antigüedad.

¿Cómo se calcula la Prima de Antigüedad?

El cálculo consiste en 12 días de salario por cada año trabajado, tomando en cuenta que el sueldo considerado no puede exceder el doble del salario mínimo vigente. Si el trabajador no completa un año, se paga la parte proporcional.

Además, cuando un empleado es despedido injustificadamente, puede reclamar el pago de la prima junto con otras prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y salarios caídos. En caso de cierre de empresa, la LFT establece que los empleados deben recibir tres meses de salario más la prima correspondiente.

Otros beneficios ligados a la antigüedad laboral

La antigüedad laboral también influye en el crecimiento progresivo de las vacaciones. A partir de un año de servicio, el trabajador recibe 12 días de descanso, que aumentan con los años hasta llegar a 20, más 2 adicionales cada 5 años.

La realidad del autoempleo en México: Reforma a la LFT puede perjudicar [VIDEO] Iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) podría perjudicar a los trabajadores de aplicación; especialistas de adn40 analizan esta nueva propuesta.

Aunque el aguinaldo y la prima vacacional no dependen directamente de la antigüedad, se acumulan como derechos al momento de la separación. En todos los casos, los trabajadores cuentan con un año para reclamar estas prestaciones, y pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría gratuita.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.