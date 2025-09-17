Registro Beca Rita Cetina: Así puedes corregir errores en Llave MX, SIGED y CCT para hacer inscripción

Actualmente se encuentra abierto el registro para la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundarias públicas, las inscripciones a este importante subsidio otorgado por el gobierno federal, comenzaron el lunes 15 de septiembre y culminarán el martes 30.

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo económico bimestral que inicia en 1,900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública. Si hay dos hijos en secundaria, el monto aumenta a 2,600 pesos bimestrales, y por cada estudiante adicional se suma un bono de 700 pesos más. Por ejemplo, con tres hijos en secundaria, la familia recibe 3,300 pesos cada dos meses.

Estos pagos se hacen a través de la tarjeta del Banco del Bienestar y pueden extenderse hasta 30 meses por estudiante que cumpla con los requisitos.

¿Cómo registrar a mi hijo en la Beca Rita Cetina?

Para registrar a un hijo en la Beca Rita Cetina 2025, se deben seguir estos pasos:



Crear una cuenta Llave MX en la página oficial becaritacetina.gob.mx

Iniciar sesión con la cuenta Llave MX y cargar los datos

Subir fotografía de la credencial de elector vigente (INE) del tutor

Capturar el domicilio completo y cargar comprobante reciente de domicilio

Guardar el registro

Registrar al estudiante

Capturar la CURP del alumno y validar datos

Ingresar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la secundaria pública

Completar información como turno, grado y parentesco con el tutor

Guardar y descargar el comprobante de registro

¿Cómo sacar la Llave MX para la Beca Rita Cetina y corregir errores?

La Llave MX es una herramienta digital personal e intransferible que facilita realizar trámites en línea de forma rápida y segura. Si vas a inscribir a tu hijo, pero todavía no la tienes, deberás crearla de la siguiente forma:



Entrar al portal oficial de la Llave MX

Ingresar los datos personales solicitados: CURP, un número de celular y un correo electrónico

Crear una contraseña segura para la cuenta Llave MX

Con esta cuenta se puede hacer el registro para la beca y otros trámites en línea del gobierno

En caso de olvidar la contraseña o usuario, se pueden recuperar en el mismo portal con la CURP, correo o teléfono

Si ya cuentas con tu cuenta Llave MX para el registro de la Beca Rita Cetina y tienes problemas de acceso puedes llamar al *079, para recibir orientación sobre qué hacer con este error.

¿Por qué hay errores en la CCT para la Beca Rita Cetina?

Algunos padres han reportado que en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) la información de los estudiantes que ingresan a secundaria aún no se ha actualizado, por lo que aparece que todavía están en primaria. Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, comentó que esta actualización se verá reflejada pronto; sin embargo, los padres pueden inscribir a sus hijos aunque la información no esté actualizada en el SIGED.

Otro inconveniente que han enfrentado los tutores es que la CCT de la escuela no aparece en la base de datos para el registro de la Beca Rita Cetina. Este problema es similar al del SIGED, ya que deben esperar a que se actualicen los datos para poder completar el registro.

¿Cuándo es el registro para la Beca Rita Cetina para primaria?

El registro para la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria comenzará hasta enero de 2026. Aquí te mantendremos actualizado.

