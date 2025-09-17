inklusion.png Sitio accesible
Globo de papel cae en vivienda y provoca fuerte incendio

Durante el Festival Internacional del Globo en Veracruz ocurrió un accidente cuando uno de los globos de papel cayó sobre el techo de una vivienda y provocó un incendio.

Publicado por: Itandehui Cervantes

  • En San Andrés Tuxtla, Veracruz cayó un globo de papel que provocó un incendio
  • En redes sociales se difundió un video en el que se puede ver el momento del incendio
  • Algunas personas tuvieron crisis nerviosa debido a que el globo de papel cayó en un lugar donde había tanques de gas
Veracruz
