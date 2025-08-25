Amenaza en Jalisco por tormenta tropical: Estos son los estados en donde caerá más agua hoy 25 de agosto

¡Tláloc no nos suelta! La temporada de lluvia en México no cede, por lo que te recomendamos que tomes tus precauciones hoy lunes 25 de agosto, sobre todo, ante la amenaza de una tormenta tropical en Jalisco , que terminará por afectar varias entidades de la República mexicana como: Durango, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, principalmente.

En su pronóstico del clima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el monzón mexicano seguirá provocando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas. Te contamos si lloverá en tu estado.

Se formó la tormenta tropical Diez-E en el Pacífico

La tormenta tropical Diez-E que se formó en el Pacífico, se encuentra en el suroeste de la playa Pérula, en Jalisco, específicamente a 625 kilómetros de la costa. Según en SMN la tormenta se ubica también a 765 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Esta nueva tormenta Diez-E tiene vientos máximos de 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 km/h, desplazándose al oeste-noroeste a 22 km/h. Afortunadamente, hasta ahora no representa un riesgo de impacto en las costas mexicanas. No obstante, la humedad de la tormenta podría ocasionar un aumento en la cantidad de agua que caerá en algunas entidades de la República.

Lista de estados en los que caerá más agua mañana 25 de agosto

La cercanía de la tormenta tropical Diez-E a la República mexicana ocasionará lluvia intensas de hasta 75 y 150 mm. Estos son los estados afectados:



Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm) : Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (occidente y sur) y Tabasco (occidente).

: Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (occidente y sur) y Tabasco (occidente). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Campeche.

: Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cómo estará el día de mañana en la Ciudad de México?

La Ciudad de México tampoco se salvará de la furia de Tláloc, pues es mu probable que la temporada de lluvias siga ocasionando afectaciones en la capital del país, este lunes 25 de agosto. De acuerdo con el reporte del clima las lluvias en la CDMX podrían comenzar en el siguiente horario:



17:00 horas: Se podría registrar una tormenta fuerte con cielo parcialmente nuboso

con cielo parcialmente nuboso 20:00 horas: Lluvia débil

23:00 horas: Lluvia débil

Si vas a salir a tu trabajo o escuela, toma las precauciones necesarias y no olvides tu paraguas, porque este lunes 25 de agosto la lluvia no cederán en la CDMX.

