Campañas de esterilización canina y felina en Edomex; fechas y municipios
Se invita a la comunidad a participar y aprovechar este servicio para contribuir al control poblacional y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía.
La Caravana de Esterilización 2025 dará inicio en el Estado de México (Edomex), con el objetivo de realizar 400 cirugías para perros y gatos. Esta campaña busca promover el bienestar animal y reducir la población de mascotas en situación de calle mediante procedimientos responsables y seguros.
La jornada se llevará a cabo en octubre en Ecatepec, Chalco e Ixtapaluca, ¿vives en alguno de estos municipios mexiquenses? Te contamos todos los detalles.
Las asociaciones Pasito Guauu Miauu, Unidos por Osito y Adogtando Ando, que conforman el colectivo Ejército Patitas, trabajarán coordinadamente para ofrecer esterilizaciones; fomentando así la tenencia responsable de mascotas entre los habitantes del Edomex.
¿Cuándo es la Caravana de Esterilización 2025 en Edomex?
Hay fechas determinadas para cada uno de los municipios mencionados:
- 3 de octubre en Ecatepec
- 4 de octubre en Ixtapaluca
- 5 de octubre en Chalco
Precios de la Caravana de Esterilización 2025 en Edomex
Con el objetivo de alcanzar la meta propuesta, los organizadores invitan a la comunidad a sumarse mediante donativos o apadrinamientos. El costo por cada esterilización es de 250 pesos, sin embargo, cualquier apoyo, por mínimo que sea —incluso desde 1 peso—, representa una valiosa ayuda para hacer posible esta jornada.
¿Dónde realizar donaciones para los perritos y gatitos?
Cualquier aportación que decidas hacer es buena, contribuirá a tener michis y lomitos sanos y sin dolor. ¡Importante! El concepto de la transferencia debe ser “Gastos Veterinarios” más las iniciales del proyecto al que se destina el apoyo.
- CITIBANAMEX
5256784059042795
Jorge Eduardo Zúñiga Villagrán
- BANCOMER
012180015504301137
Michell Alexa Silva Anzorena
- BANCOPPEL
137180103818339718
Elba Garrido Cuevas
