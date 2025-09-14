¡Atención! Apellidos que NO recibirán su Pensión Bienestar el día que les corresponde en septiembre

Durante el mes de septiembre existe un grupo de beneficiarios que no recibirán el pago de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre, en tiempo y forma, debido a que habrá una suspensión de la entrega de los apoyos para adultos mayores, debido a las fiestas patrias.

Las autoridades del Banco del Bienestar dieron a conocer que se suspenderán los pagos de la Pensión Bienestar durante el martes 16 de septiembre. Te contamos cuáles son los apellidos que deberán de esperar para recibir sus 6,200 pesos.

¿Que día suspenden el pago de la Pensión Bienestar en septiembre?

Durante el mes de septiembre se celebra en México el Grito de Independencia. La fiesta mexicana se lleva a cabo el 15 de septiembre; sin embargo, el único día de asueto oficial es el 16 de septiembre.

El Banco del Bienestar informó que el 15 de septiembre operará de manera normal, por lo que las personas cuyo apellido paterno comience con ‘M’ sí recibirán su pago correspondiente. No obstante, el día 16 de septiembre sí habrá suspensión de pagos, por lo que las personas afectadas serán las que tengan apellidos que comiencen con las letras: N, Ñ, O.

📢 ¡Aviso importante!



Beneficiarias y beneficiarios de la #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras, les comunicamos que del 1 al 25 de septiembre recibirán los recursos de sus @apoyosbienestar correspondientes al… pic.twitter.com/hJHjdx3teO — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) September 1, 2025

¿Cuándo se reanudan los pagos de la Pensión Bienestar?

Afortunadamente, solo habrá que esperar un día más para contar con el apoyo económico de $6,200 pesos bimestrales que ofrece la Pensión Bienestar a sus beneficiarios, ya que la dispersión de recursos se reanudará el miércoles 17 de septiembre.

Por lo tanto toma tus precauciones y considera el paro de actividades del próximo 16 de septiembre del Banco de Bienestar, debido a las fiestas patrias.

¿Quiénes reciben el pago de la Pensión Bienestar del 18 al 25 de septiembre?

Los pagos de la Pensión Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre estaban programados del 1 al 25 de septiembre. De acuerdo con el calendario de pagos de la pensión para adultos mayores, los apellidos que recibirán su apoyo económico la siguiente semana son los siguientes:



P, Q : Jueves 18

R: Viernes 19 y lunes 22

S: Martes 23

T, U, V: Miércoles 24

W, X, Y, Z: Jueves 25

¡Que no se te pase! El próximo martes 16 de septiembre será el único día del mes en curso en el que se suspenderán los pagos de la Pensión Bienestar . Toma tus precauciones y disfruta de la fiesta mexicana.

