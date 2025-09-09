Pensión Mujeres Bienestar: Así te avisarán cuándo y dónde recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar para recibir depósitos

En el mes de agosto, se sumaron 1 millón 980 mil 164 mujeres al programa Pensión Mujeres Bienestar, elevando el número total de beneficiarias a 2 millones 982 mil 222 a nivel nacional. “Para noviembre, estaremos pagando ya casi tres millones de pensiones Mujeres Bienestar”, dijo Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar.

Aquellas que completaron su registro el mes pasado, la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar se llevará a cabo entre el 1 y el 31 de octubre 2025.

Cada nueva beneficiaria recibirá un mensaje de texto (SMS) con los detalles específicos de la entrega: fecha, hora y lugar asignado. Además, podrán consultar el módulo que les corresponde en el sitio oficial: gob.mx/bienestar . “Les vamos a enviar un mensaje SMS a su teléfono celular y dice ‘Bienestar’, para que no se confundan”, indicó.

Destacó que el primer depósito se hará en el mes de noviembre. Asimismo recomendó estar atenta a la información publicada por los canales y páginas oficiales de la dependencia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Para quiénes es la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar tiene como meta apoyar a todas las mujeres de los 60 a los 64 años de edad. Al llegar a los 65 años, las mujeres pasan de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Claudia Sheinbaum creó la Pensión Mujeres Bienestar para reconocer el trabajo doméstico y familiar que históricamente ha sido invisible y no remunerado.

La pensión representa un acto de justicia social, ya que tradicionalmente las mujeres han dedicado mucho tiempo a los cuidados del hogar y la familia, trabajo que no ha sido reconocido ni remunerado.

Este Programa para el Bienestar es universal y únicamente requiere cumplir tres criterios: tener entre 60 y 64 años de edad, nacionalidad mexicana y residencia en el país.

¿Cuánto dinero da la Pensión Mujeres Bienestar?

Este programa social proporciona un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

Calendario de pagos Pensión Mujeres Bienestar septiembre—octubre 2025

Para quienes ya son beneficiarias, la dispersión de los depósitos del bimestre septiembre-octubre se realizará de manera escalonada, dependiendo de la inicial del primer apellido. Aquí te dejamos el calendario.

Gobierno de México. Calendario de pagos Pensión Mujeres Bienestar septiembre 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.