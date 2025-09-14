¿Cuánto cuesta hacer pozole en México? Solo con el maíz y tostadas suman casi 200 pesos

Según Profeco y GCMA, el maíz subió 6.8% a 48.69 pesos por kilo, mientras que un paquete de tostadas cuesta entre 25 y 80 pesos, sumando casi 200 pesos solo para los básicos para una receta de pozole para 10 personas, afectando el presupuesto familiar en Fiestas Patrias.
La carne de cerdo, esencial en el pozole rojo o blanco, alcanza 147.97 pesos por kilo (aumento del 11%), complementada por cebolla a 25.68 pesos/kilo, rábanos a 17.95 pesos/manojo y limón a 33.47 pesos/kilo, elevando el total a 490-500 pesos para 10 porciones según datos de INEGI y Profeco.
El pozole tradicional, con orégano (177.50 pesos/kilo) y lechuga (24 pesos/pieza), es 35% más caro que en 2024, con un gasto promedio de 515 pesos para 4 personas, impulsado por enfermedades en hatos porcinos y demanda estacional.
Preparar pozole verde o rojo en hogar sale en 50 pesos por ración (total 500 pesos para 10), pero en fondas cuesta 135-200 pesos por plato con extras como aguacate o chicharrón, mientras que en lugares premium llega a 360 pesos, según Profeco.
Las tostadas (30-80 pesos/paquete), crema (70 pesos/litro) y queso cotija (160 pesos/kilo) suman 110 pesos extra para acompañar el pozole, haciendo que el platillo completo para 10 personas ronde los 600-700 pesos en mercados como Central de Abasto CDMX, con variaciones regionales en Querétaro (633 pesos) o Guanajuato (356 pesos con pollo).
Profeco recomienda monitorear Quién es Quién en los Precios para evitar alzas del 14.9% en rábanos, manteniendo el rigor en la receta prehispánica sin sacrificar sabor en celebraciones patrias.
Originario del náhuatl “pozolli”, el pozole con carne de cerdo post-conquista cuesta 1.9% menos globalmente gracias a caídas en complementos, pero la inflación lo encarece localmente a 49.05 pesos/porción, como detalla Excelsior, equilibrando tradición y bolsillo en septiembre 2025.