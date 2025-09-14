inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
México
Video

¿Cuánto cuesta hacer pozole en México? Solo con el maíz y tostadas suman casi 200 pesos

El pozole, platillo estrella de las Fiestas Patrias en México, ya no es tan económico; solo maíz pozolero y tostadas suman casi 200 pesos por 10 porciones.

Compartir:
Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • Según Profeco y GCMA, el maíz subió 6.8% a 48.69 pesos por kilo, mientras que un paquete de tostadas cuesta entre 25 y 80 pesos, sumando casi 200 pesos solo para los básicos para una receta de pozole para 10 personas, afectando el presupuesto familiar en Fiestas Patrias.
  • La carne de cerdo, esencial en el pozole rojo o blanco, alcanza 147.97 pesos por kilo (aumento del 11%), complementada por cebolla a 25.68 pesos/kilo, rábanos a 17.95 pesos/manojo y limón a 33.47 pesos/kilo, elevando el total a 490-500 pesos para 10 porciones según datos de INEGI y Profeco.
  • El pozole tradicional, con orégano (177.50 pesos/kilo) y lechuga (24 pesos/pieza), es 35% más caro que en 2024, con un gasto promedio de 515 pesos para 4 personas, impulsado por enfermedades en hatos porcinos y demanda estacional.
  • Preparar pozole verde o rojo en hogar sale en 50 pesos por ración (total 500 pesos para 10), pero en fondas cuesta 135-200 pesos por plato con extras como aguacate o chicharrón, mientras que en lugares premium llega a 360 pesos, según Profeco.
  • Las tostadas (30-80 pesos/paquete), crema (70 pesos/litro) y queso cotija (160 pesos/kilo) suman 110 pesos extra para acompañar el pozole, haciendo que el platillo completo para 10 personas ronde los 600-700 pesos en mercados como Central de Abasto CDMX, con variaciones regionales en Querétaro (633 pesos) o Guanajuato (356 pesos con pollo).
  • Profeco recomienda monitorear Quién es Quién en los Precios para evitar alzas del 14.9% en rábanos, manteniendo el rigor en la receta prehispánica sin sacrificar sabor en celebraciones patrias.
  • Originario del náhuatl “pozolli”, el pozole con carne de cerdo post-conquista cuesta 1.9% menos globalmente gracias a caídas en complementos, pero la inflación lo encarece localmente a 49.05 pesos/porción, como detalla Excelsior, equilibrando tradición y bolsillo en septiembre 2025.
Comida
Profeco
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!