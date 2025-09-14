Artistas que se presentarán este 15 de septiembre en la explanada de Toluca

Los habitantes del Estado de México (Edomex) disfrutarán del baile y el buen ritmo este 15 de septiembre , ya que en la Plaza de los Mártires de Toluca se presentarán grandes artistas para celebrar “El Grito” de Independencia, entre ellos Zona Rika, mejor conocidos como “Los Reyes del Merengue”.

Este 2025, el Edomex consentirá a sus habitantes con música llena de ritmo que los hará bailar y gritar de emoción durante la conmemoración del CCXV Aniversario de la Independencia de México.

¿Qué artistas tocarán en Toluca este 15 de septiembre?

La fiesta comenzará desde las 18:00 horas bajo un fuerte dispositivo de seguridad para que los mexiquenses disfruten de la noche mexicana y con el objetivo de evitar altercados. Los habitantes pueden disfrutar del evento, mientras degustan de platillos y postres tradicionales deliciosos.

Otros artistas que participarán en la noche serán:

Mike Rodríguez Jr

Banda Maguey

Delfina Gómez encabezará “El Grito”

Antes de la ceremonia, el presidente municipal, Ricardo Moreno, visitará La Maquinita, San Buenaventura y Capultitlán. Posteriormente, a las 23:oo hras, la gobernadora entonará el lábaro patrio. Después, a las 23:00 horas, Delfina Gómez Delfina Gómez, encabezará la ceremonia de El Grito de Independencia.

¿Cómo será la seguridad en Toluca?

El Ayuntamiento de Toluca informó que participarán mil 300 elementos operativos de la Dirección General de Seguridad y Protección, de los cuales 500 estarán en la zona centro los días 15 y 16 de septiembre. El dispositivo tendrá puntos de control, vigilancia y patrullaje preventivo en el Centro Histórico y en las delegaciones.

También habrá cuatro módulos de policía móvil, 300 autopatrullas, dos cuatrimotos, 10 binomios caninos y 20 binomios equinos, así como filtros de seguridad en los accesos principales y el resguardo de pirotecnia quedará a cargo de grupos tácticos de la policía.

