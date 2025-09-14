Qué pasa si una pipa provoca un accidente y no tiene seguro

Tras la tragedia ocurria en Puente de la Concordia, Iztapalapa, que causó conmoción entre las familias mexicanas, expertos explican qué ocurre en caso de que la pesada unidad no tenga seguro:

En caso de la ausencia total de un seguro, el conductor y dueño del vehículo deben cubrir los daños

La norma mexicana 007, establece que cualquier autotanque que no cumpla con los requisitos debe retirarse de circulación y servicio

El Artículo 26 del Regamento de Tránsito asegura que está prohibido que pipas circulen en carriles centrales o segundos pisos

Los cargos legales por no respetar la medida puede ser severos