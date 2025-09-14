SEP lanza calendario de inscripción a Beca Rita Cetina 2026, estos son los requisitos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló el calendario de inscripción para la Beca Rita Cetina 2026 , programa social enfocado en apoyar económicamente a los estudiantes de escuelas públicas prioritarias para que no abandonen la escuela por falta de recursos.

La SEP informó que durante enero y septiembre de 2026 los estudiantes de primaria se podrán inscribir a la beca, la cual se entrega de manera bimestral y prioriza a las familias que menos tienen.

¿Cuándo es la inscripción para la Beca Rita Cetina 2026?

De acuerdo con la SEP, el registro de estudiantes de nivel primaria para recibir el apoyo económico se realizará durante enero de 2026. Cuando se abra la inscripción, los únicos que pueden solicitarla serán los alumnos de 4°, 5° y 6°.

Durante el mes de septiembre, la inscripción se volverá a abrir y en dicha ocasión será para los alumnos de primaria que se encuentran en 1°, 2° y 3° de primaria.

¿En dónde se hacer el registro a la Beca Rita Cetina 2026?

Durante enero y septiembre la Coordinación Nacional convocará a las madres, padres, representantes o tutores para que realicen el registro en línea de sus hijas e hijos. Por lo que deben mantenerse muy atentos de las redes sociales y de la propia página web.

Realizar la solicitud no significa que la familia recibirá la beca, ya que su incorporación depende de que se cumplan los requisitos establecidos y los espacios disponibles.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la beca?

Los aspirantes que deseen obtener la beca deben contar con los siquientes requisitos:

Del tutor (madre, padre o representante legal):

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses)

Del estudiante de secundaria:

CURP

¿De cuánto es el monto de la beca?

Los beneficiarios reciben mil 900 pesos bimestrales y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno.

