Iztapalapa suspende la verbena popular del 15 de septiembre; así será su ceremonia patria

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, anunció la cancelación de la verbena popular del 15 de septiembre tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia.

Ante este contexto, la celebración del Grito de Independencia se limitará a un acto cívico y solemne en la explanada de la alcaldía al que se invita a toda la población.

Además, se dio a conocer que se suspenderán las seis ceremonias que normalmente se realizan en distintos puntos de la demarcación.

“Este año, no celebraremos como acostumbramos. La situación nos exige concentrarnos en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia”, señaló la alcaldesa.

Nos encontramos en gabinete con las y los directores de la Alcaldía, revisando información y coordinando el acompañamiento que se está dando a las familias de Iztapalapa en los distintos hospitales, atendiendo y brindando apoyo a las y los afectados. Seguimos pendientes y… pic.twitter.com/PMm2LENPJG — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) September 13, 2025

Izamiento de banderas monumentales

El 15 de septiembre por la mañana se realizará también el izamiento de banderas monumentales, incluida la ubicada en Periférico Oriente y Ermita Iztapalapa .

La ceremonia está programada a las 10:00 horas y será un acto simbólico de unidad y patriotismo en medio de la contingencia.

“A pesar de la situación, es importante que sigamos enalteciendo nuestros símbolos patrios como un acto de unidad”, agregó la alcaldesa.

Policías narran cómo fue la explosión de pipa en Iztapalapa [VIDEO] El pasado 10 de septiembre ocurrió una tragedia en Iztapalapa pues una pipa provocó un enorme incendio tras volcar en el Puente de La Concordia.

Último reporte tras la explosión en Iztapalapa

El pasado viernes 12 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el accidente ocurrió por la ruptura en el casquete del tanque de gas, luego de que la unidad chocara con un objeto sólido mientras circulaba.

Hasta el momento, de acuerdo al último reporte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, la tragedia ha dejado 13 muertos, 40 hospitalizados y 30 personas dadas de alta, mientras que la investigación continúa para esclarecer responsabilidades.

Solidaridad y apoyo comunitario

La comunidad de Iztapalapa ha mostrado solidaridad y apoyo a los afectados, organizando acopio de víveres y acompañamiento psicológico a los familiares de las víctimas.

La alcaldesa reconoció la empatía y fortaleza del pueblo iztapalense frente a la tragedia, destacando la importancia de mantenerse unidos en estos momentos difíciles.

Con esta medida, la alcaldía busca honrar a las víctimas y mantener la conmemoración del Día de la Independencia dentro de un marco de respeto y reflexión, dejando en pausa las festividades tradicionales.

