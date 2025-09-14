Detenido el chofer del autobús que intentó ganarle el paso al tren en Atlacomulco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) informó que, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán, se logró la detención del chofer de autobús que intentó ganarle el paso al tren en Atlacomulco , con lo que provocó la muerte de 10 personas.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía del Edomex, la detención se logró en la ciudad de Morelia, Michoacán, luego de que el chofer se diera a la fuga tras ocasionar el choque entre el autobús que conducía con el tren en Atlacomulco.

Las autoridades del Edomex cumplimentaron la detención de Gustavo Alfredo “N”, por los delitos de homicidio y lesiones. El detenido era quien conducía el autobús que impactó con el tren el pasado lunes 8 de septiembre.

El conductor del autobús fue ingresado a un penal estatal y fue puesto a disposición de un juez, quien deberá determinar su situación jurídica en los próximos días.

¿Cómo fue el choque del tren con un autobús en Atlacomulco?

El pasado 8 de septiembre, Gustavo Alfredo “N” conducía un autobús de pasajeros en la carretera federal Atlacomulco- Maravatío. De acuerdo con un video de una cámara de seguridad, se puede apreciar que al llegar a las vías del tren, el conductor intentó ganarle el paso al tren lo que originó la tragedia.

Este terrible accidente que pudo ser evitado, dejó como saldo 10 personas muertas, de los cuales siete eran mujeres y 3 hombres. Además, resultaron 55 personas lesionadas, 33 mujeres y 22 hombres. No obstante, el chofer del autobús no apareció ni entre las personas fallecida ni entre las lesionadas. Por esta razón, las autoridades comenzaron su búsqueda.

Una vez ocurrido el accidente, la gobernadora de la entidad, la morenista, Delfina Gómez Álvarez, confirmó que se preparan los trabajos para la señalización en los cruces del tren. Por su parte, la empresa Herradura de Plata se comprometieron a asumir la responsabilidad y apoyo a las víctimas.

