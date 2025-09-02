Becas Rita Cetina: Nueva fecha de registro en septiembre 2025 y quiénes recibirán pago

Excelentes noticias para alumnos de educación básica en México: el próximo lunes 15 de septiembre se abre el registro de las Becas Rita Cetina, al solicitar este apoyo económico los estudiantes podrán concluir satisfactoriamente el ciclo escolar 2025-2026.

La beca está dirigida a alumnas y alumnos inscritos en secundarias públicas de modalidad escolarizada. El apoyo se entrega de manera directa, por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar, con un monto de 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional en secundaria.

Este programa social del gobierno de México busca fortalecer la permanencia escolar y aliviar la economía familiar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuándo es el registro para las Becas Rita Cetina?

Durante este mes se llevarán a cabo asambleas informativas en las escuelas secundarias públicas con el propósito de brindar orientación y aclarar dudas relacionadas con el proceso de registro. Cada plantel anunciará oportunamente la fecha en la que se realizará dichas reuniones, te recomendamos estar atento.

A partir del 15 de septiembre, madres, padres o tutores podrán realizar el registro a través de la plataforma oficial: www.becaritacetina.gob.mx , utilizando la Llave MX, la herramienta digital de identidad del Gobierno de México. Si aún no cuentas con tu Llave MX, puedes crearla desde este enlace .

Requisitos para el registro de las Becas Rita Cetina

La documentación necesaria para el trámite de la Beca Rita Cetina es la siguiente:

Del tutor (madre, padre o representante legal):



CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses)

Del estudiante de secundaria:



CURP

Tener esta información lista facilitará el proceso y evitará contratiempos al momento de subir los datos a la plataforma. Si tienes alguna duda sobre el registro de las Becas Rita Cetina, puedes llamar al 55 11 62 03 00. Horario de atención de lunes a viernes, de 08:00 a 22:00 horas y sábado de 9:00 a 14:00 horas. Tiempo del centro de México.

Calendario de pago Becas Rita Cetina septiembre 2025

No hay calendario de pagos para septiembre 2025. Ningún beneficiario recibirá el pago de la Beca Rita Cetina para este mes. Se prevé, de acuerdo a los tiempos establecidos por la Coordinación Nacional de Beca para el Bienestar, que los depósitos serán en el mes de octubre.

Recordemos que el último periodo de pagos que se llevó a cabo fue en el mes de junio. Durante los meses de julio y agosto no se llevaron a cabo depósitos debido al periodo vacacional.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.