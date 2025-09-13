Choque múltiple en Mérida, Yucatán, provoca cierra de la carretera; gobernador confirma 15 muertes

Un grave accidente ocurrió la tarde‑noche de este sábado en el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida–Campeche , tramo Chocholá‑Kopomá, en Yucatán, dejando un saldo de al menos 15 personas muertas.

Según reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán , hubo una salida de camino y volcadura que involucró tres unidades: un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo.

El conductor del tractocamión murió

Una de las víctimas, el conductor del tractocamión murió permaneciendo aún dentro de su unidad. Otra persona quedó calcinada dentro del taxi colectivo.

Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida–Campeche, donde tristemente 15 personas fallecieron.



Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento.



Además, se atendieron al menos dos personas con lesiones en el lugar por paramédicos de la corporación, mientras que otras fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Gobernador lamentó el accidente

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena , expresó su profundo pesar por el accidente:

“Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida–Campeche, donde tristemente 15 personas fallecieron. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento. Desde el primer reporte, cuerpos de emergencia, seguridad y salud se encuentran atendiendo la situación para brindar auxilio inmediato”, se pudo leer en redes sociales.

Respuesta de emergencia y acciones oficiales

Al lugar acudieron unidades de bomberos, ambulancias de la Policía Estatal y agentes de la Guardia Nacional para asegurar la zona, atender a las víctimas y realizar el traslado de heridos.

Las autoridades cerraron la vía temporalmente para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de cuerpos por el Servicio Médico Forense.

Nombres de víctimas no han sido reportados

Hasta ahora, los nombres de los fallecidos no han sido revelados ni se ha confirmado hacia dónde se dirigían las personas involucradas. Tampoco se ha dado información oficial sobre la causa exacta que provocó el choque y la volcadura, más allá del hecho de la salida de camino.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado emitió un llamado a los conductores para extremar precauciones al circular por carreteras federales: respetar los límites de velocidad, seguir las señales de tránsito y atender las disposiciones de seguridad vial.

