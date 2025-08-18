Beca Rita Cetina: ¿Subirá el apoyo para estudiantes de primaria y secundaria este 2025?

La Beca Rita Cetina , programa de apoyo a estudiantes, volverá a sumar beneficiarios en el mes de septiembre de 2025, de acuerdo con la Coordinación Naconal de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ) con el objetivo de que los alumnos no detengan su preparación académica por falta de fondos.

Ante la aproximación del registro de la Beca Rita Cetina, los aspirantes y quienes ya reciben el apoyo económico se preguntan si el programa tendrá un aumento en el monto.

¿Quiénes son beneficiarios de la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina es un programa dirigido a todos los estudiante de educación básica que están inscritos en instituciones públicas y que están ubicadas en una localidad prioritaria.

Los requisitos para obtener la Beca Rita Cetina son:

Estén inscritas o inscritos en una escuela prioritaria

Tienen bajos ingresos, esto significa que los recursos con los que cuenta la familia son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas

con los que cuenta la familia son para cubrir sus necesidades básicas Están inscritas o inscritos en escuelas públicas de modalidad escolarizada ubicadas en localidades prioritarias

de modalidad escolarizada ubicadas en localidades prioritarias La familia no debe recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales

¿Aumentará el monto de la Beca Rita Cetina?

El Gobierno entrega de manera bimestral un monto de 1900 pesos por familia y 700 pesos más por cada estudiante de secundaria adicional que la conforme. Cada año, los beneficiarios reciben el apoyo económico durante 10 meses que dura el ciclo escolar y hasta por 30 meses siempre y cuando cumplan los requisitos.

Respecto a la duda sobre si aumentará el monto de la Beca Rita Cetina , por el momento ni el Gobierno Federal, la Secretaría de Educación Pública (SEP) o la Secretaría de Bienestar han confirmado algo parecido.

