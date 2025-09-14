¿Noche mexicana al aire libre o en interiores? Así estará el clima hoy 14 de septiembre

Los festejos de la Independencia de México siguen su curso, por ello, aquí te traemos el clima de hoy 14 de septiembre 2025, previo al Grito. Con este pronóstico del tiempo podrás irte preparando para hacer tu noche mexicana al aire libre o en interiores.

Para el domingo 14, día previo al tradicional festejo, se espera un clima parcialmente soleado, continuando con el buen tiempo para los preparativos. Sin embargo, a partir del lunes se pronostican algunas tormentas y lluvias, por lo que se recomienda aprovechar al máximo el fin de semana para las actividades al aire libre y reuniones familiares típicas de estas fechas.

¿Cómo estará el clima hoy domingo?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano aunado a divergencia y a una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Canales de baja presión se extenderán sobre el noreste, norte y centro de la República Mexicana en interacción con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas.

La onda tropical 32 se desplazará el sur y oriente del territorio nacional, en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura, que prevalecerán sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, además de la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, así como en el occidente del país.

¿En qué estados lloverá hoy domingo 14 de septiembre de 2025?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (sur y este)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Colima, Michoacán y Estado de México

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes

Estados con altas temperaturas hoy

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco

¿Dónde hará frío hoy?

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

