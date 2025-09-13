Licencia de conducir permanente desaparecerá en pocas semanas; fecha límite para tramitarla

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX) seguirá vigente únicamente hasta diciembre de 2025, por lo que quedan poco más de tres meses para relizar el trámite sin complicaciones.

La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, habilitó este trámite en 2024 por tiempo limitado, y aunque al inicio surgió la duda sobre si estaría disponible durante un mayor periodo, la realidad es que dejará de emitirse después del 31 de diciembre de 2025.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Fecha límite para sacar la licencia de conducir permanente

A partir de 2026, todas las licencias de conducir tendrán vigencia y deberán renovarse periódicamente. Te recomendamos que saques tu cita durante este mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Después del 31 de diciembre de 2025, no se sabe si se volverá a abrir la posibilidad de obtenerla, por lo que es importante que realices el proceso con antelación si te interesa.

Este documento elimina la necesidad de actualizaciones constantes, representa una ventaja significativa en términos de comodidad y ahorro.

Licencia Permanente citas

Hay tres formas en las que puedes agendar una cita para sacar tu licencia permanente: en la página web, WhatsApp y por teléfono.



Accede al Sistema de citas en línea de SEMOVI aquí

Ingresa con tu Llave CDMX (sino tienes una puedes crearla en ese mismo momento)

Luego presiona el botón “Agendar Cita”. Se desplegará una lista de trámites vehiculares

Selecciona el botón “Licencias y Permisos de Conducir para Menores”

Entra a donde dice “Licencia Tipo A”

Haz clic en “Expedición de Licencia Tipo “A” Permanente”

Coloca tu CURP y la Línea de Captura del pago único para la emisión de la licencia

Podrás elegir el horario y la sede para concluir tu cita

Guarda como contacto el número 5556581111, entra a WhatsAppp y comienza una conversación con el chatbot. Para sacar cita vía telefónica marca al *0311 de Locatel.

¿Cuál es el precio de la licencia permanente CDMX?

Considera que el costo de la licencia de conducir permanente es de $1,500 pesos. Recuerda que este documento no se renueva y no vence.

Te recordamos que si es tu primea vez tramitando la licencia permanente, deberás presentar examen teórico de forma obligatoria.

Licencia de conducir permanente: ¿hay descuentos para tramitarla?

No. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) ha desmentido que exista una rebaja del 50 % para adultos mayores o personas con discapacidad para tramitar la licencia de conducir permanente, esto luego de que hace unos días circulara dicha información falsa.

Te recordamos que si vives en el Estado de Mexico (Edomex) también puedes tramitarla este 2025. ¡No dejes pasar más tiempo y ve por la tuya!

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.