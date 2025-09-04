Fecha del primer pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez para el ciclo escolar 2025-2026

De conformidad a los calendarios establecidos por el Gobierno de México, el primer pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez se hará hasta el mes de octubre y no en septiembre de este 2025 como se tenía pensado, pues los depósitos de estos programas sociales se hacen cada bimestre a partir del inicio del nuevo ciclo escolar.

El pago de estas becas se reactivará luego de la suspensión para los meses de julio y agosto, lo cual ocurrió por motivos de las vacaciones de verano a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Será con base en la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios, que el Gobierno de México comenzará a realizar la dispersión del pago de las becas, por lo cual podrían haber variaciones entre los días de depósitos entre los usuarios.

Mes del testamento: Habrá descuentos durante todo septiembre [VIDEO] Hacer un testamento es de gran ayuda para todas las personas de la familia y si tienes alguna duda, aquí te explicamos los detalles

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿De cuánto será el pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez en 2025 y 2026?

Es importante mencionar que el pago de la Beca Rita Cetina es de mil 900 pesos bimestrales, sin embargo se otorgan 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que se integre por familia.

Al igual que la beca antes mencionada, el pago que otorga el programa social denominado como Benito Juárez es de mil 900 pesos bimestrales por cada estudiante de educación media superior en el país.

¿Cada cuánto se harán los pagos de estos programas sociales?

El pago de estas becas se hará cada dos meses a partir del inicio del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo cual las dispersiones se estarán haciendo en los siguientes periodos:

Bimestre septiembre-octubre

Bimestre noviembre-diciembre

Bimestre enero-febrero

Bimestre marzo-abril

Bimestre mayo-junio

Bimestre julio-agosto

Diferencias entre la Beca Rita Cetina y la Benito Juárez

Vale la pena señalar que la Beca Rita Cetina está dirigida única y exclusivamente para los alumnos de secundaria, mientras que la Benito Juárez se otorga a los alumnos de preparatoria en el país.

Vale la pena señalar que más allá de estas becas, también se encuentra activo el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual apoya económicamente a las nuevas generaciones de egresados en el país.

Fechas de registro para la Beca Rita Cetina

Será el próximo 15 de septiembre de este 2025 que abra oficialmente el periodo de registro para la Beca Rita Cetina, el cual ayudará con el monto antes mencionado a las familias mexicanas que más lo necesiten.

Para poder realizar la inscripción, el Gobierno de México puso a disposición el siguiente enlace para iniciar con los procesos correspondientes.

Requisitos para el registro a la Beca Rita Cetina

Los requisitos para realizar el registro a este programa social en el país, son los siguientes:

CURP (del padre o tutor y del beneficiario)

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses)

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.