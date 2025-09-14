Mario se vuelve a fortalecer a tormenta tropical y afectará las costas mexicanas

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), informó que Mario se volvió a fortalecer a tormenta tropical en el Océano Pacífico y se encuentra al este-sureste de Isla Socorro y afectará a las costas mexicanas con fuertes lluvias.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, Mario no representa peligro para México, pero sí generá efectos como tormentas y fuertes lluvias en las costas durante su trayectoria.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta?

La tormenta tropical se ubica al extremo sur de la península de Baja California y presenta vientos máximos sostenidos de 40 mph, aunque permanecerá alejado de la costa de México continental, provocará fuertes lluvias en tierra azteca.