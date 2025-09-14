Mario se vuelve a fortalecer a tormenta tropical y afectará las costas mexicanas
El ciclón tropical no representa peligro para México, pero sí generará fuertes lluvias en las costas durante su trayectoria en el Océano Pacífico.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), informó que Mario se volvió a fortalecer a tormenta tropical en el Océano Pacífico y se encuentra al este-sureste de Isla Socorro y afectará a las costas mexicanas con fuertes lluvias.
De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, Mario no representa peligro para México, pero sí generá efectos como tormentas y fuertes lluvias en las costas durante su trayectoria.
¿Cuál es la trayectoria de la tormenta?
La tormenta tropical se ubica al extremo sur de la península de Baja California y presenta vientos máximos sostenidos de 40 mph, aunque permanecerá alejado de la costa de México continental, provocará fuertes lluvias en tierra azteca.