¡Pozolito sin huevo! Precio en México supera la barrera de los 40 pesos por kilo en estos estados

A través de su plataforma web oficial el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), dio a conocer que el precio del huevo en entidades como la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Hidalgo y Nuevo León superará la barrera de los 40 pesos por kilo.

De acuerdo con lo mostrado por el SNIIM, en otras entidades como Colima, Coahuila, Campeche, Michoacán, Nayarit y demás, el costo de este producto de gallina rondará entre los 34 y los 39 pesos dependiendo la Central de Abasto y demás zonas de venta.

Alicia Salgado analiza el aumento a los impuestos en México, contemplados en el Paquete Económico 2026 [VIDEO] Los refrescos, la comida chatarra, los videojuegos y muchos más productos aumentarán su costo en el 2026, además de otras medidas contempladas en el Paquete Económico

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Precio del huevo en CDMX en septiembre de 2025

El precio que tendrá el huevo en la CDMX esta tercera semana del mes de septiembre, irá de los 37 a los 41 pesos por kilo, esto dependiendo si es el producto rojo o el blanco dentro de la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa.

Se señaló que el precio máximo en el que se puede encontrar este producto de gallina en la capital del país es de 45 y 43.90 pesos por kilo respectivamente, esto de acuerdo con la tabla de las autoridades antes mencionadas.

Precio del huevo en Edomex

Por su parte, en el Estado de México (Edomex) se fijó que en la Central de Abasto de Toluca el costo del huevo será de 46.90 en el producto blanco, y 47.90 en el rojo, esto por cada kilo comprado.

En cuanto a la Central del municipio de Ecatepec, se estableció que el precio irá de los 36.80 en el costo frecuente hasta los 37.00 en el máximo, esto dependiendo el comercio y tipo de producto.

Precio del huevo en Nuevo León

En cuanto al estado de Nuevo León, se terminó que dentro de la Central y Mercados de Abasto ubicados en Guadalupe, Santa Catarina y San Nicolás de los Garza, el precio del huevo rondará entre los 47 y los 48 pesos, esto dependiendo de la zona en la que se busque comprar el producto.

¿Dónde consultar el precio del huevo en México?

En caso de que tu ciudad o municipio no aparezca en la breve lista antes mostrada, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del SNIIM en el cual podrás corroborar el costo frecuente, mínimo y máximo del huevo en todos los estados de la República Mexicana.

Es importante señalar que la lista únicamente muestra los costos en los Mercados y Centrales de Abasto a lo largo y ancho de la República.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.