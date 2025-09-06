¡Para los chiles capeados! Estados donde se vende más barato el kilo de huevo

Hacer el súper cada vez es más caro y para que administres tus finanzas, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) da a conocer el precio del kilo de huevo por estados y para la segunda semana de septiembre se venderá en alrededor de 40.00 pesos.

¿Cuánto cuesta el kilo de huevo en CDMX?

De acuerdo con el SNIIM , en la Central de Abasto de Iztapalapa el kilo de huevo por mayoreo se vende en 31.90 pesos como mínimo y 46.00 pesos como máximo; mientras que por menudeo alcanza los 46.00 pesos.

Precio del kilo de huevo en Edomex

En la Central de Abasto de Ecatepec, el huevo blanco por mayoreo tiene un precio de entre 36.00 y 37.00 pesos y por menudeo se vende en 39.50 pesos como mínimo y 41.00 pesos como máximo.

Precio del kilo de huevo por estados

Los Centros de Distribución de Colima venden el kilo de huevo por mayoreo entre 36.00 y 38.00 pesos y por menudeo entre 41.00 y 42.00 pesos.

Pachuca oferta el kilo de huevo por mayoreo entre 36.90 y 39.90 pesos y por menudeo tiene un precio de entre 38.50 y 41.50 pesos.

En el Mercado de Abasto de Morelia, el kilo de huevo por mayoreo se vende en 35.00 pesos como mínimo y 37.50 pesos como máximo. Por menudeo se oferta entre 37.00 y 39.00 pesos.

Cuernavaca vende el kilo de huevo por mayoreo en 34.50 pesos como mínimo y 35.50 pesos como máximo. Por menudeo se vende entre 38.00 y 40.00 pesos.

El Mercado de Abasto de Querétaro oferta el kilo de huevo blanco por mayoreo entre 37.00 y 38.00 pesos, por menudeo se vende como mínimo en 41.00 pesos y como máximo en 42.00 pesos.

¿Cuántos huevos puedo comer al día?

La Unión Nacional de Avicultores señala que el huevo es un alimento que aporta proteína y muchas vitaminas y minerales al cuerpo. Una persona promedio puede comer hasta 7 huevos a la semana.

Mientras que los niños pueden comer una pieza al día, mientras que las personas de la tercera edad pueden comer hasta 3 huevos a la semana.

