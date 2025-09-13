Confirman muerte de la tiktoker Flor Marian, localizada en hotel de Morelia el 6 de septiembre

Luego de haber sido localizada en estado crítico de salud al interior de un hotel de Morelia, Michoacán, este sábado 13 de septiembre se confirmó que la joven creadora de contenido para plataformas como TikTok, Flor Marian Izaguirre , perdió la vida tras permanecer internada por varios días.

De acuerdo con la misma Fiscalía General del Estado de Michoacán, tras ser declarada con muerte cerebral causadas por las complicaciones de salud que sufrió, la familia de la influencer optó por donar órganos como piel, músculo esquelético, córneas y riñones.

Localizan en estado crítico a Flor Marian en hotel de Morelia

Fue el pasado 6 de septiembre de este 2025 que autoridades de Michoacán dieron a conocer que se localizó a Flor Marian al interior de un hotel ubicado en Morelia, esto luego de cuatro días de haber sido reportada como desaparecida.

Tras ser localizada, la joven fue trasladada de emergencia al Hospital de la Mujer en donde ingresó a terapia intensiva debido a la condición de salud que tenía en ese momento.

¡Lamentable! Fallece la influencer Flor Marian Izaguirre, joven que había desaparecido en Morelia y que posteriormente fue hallada en estado crítico; familiares autorizaron donación de órganos pic.twitter.com/RdkpxfIAPI — adn40 (@adn40) September 13, 2025

¿Qué pasó con la tiktoker Flor Marian?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta este sábado 13 de septiembre, la influencer ingresó al hotel de Morelia luego de haber tenido una discusión con familiares y personas cercanas.

Se dio a conocer que la joven padecía de problemas de salud graves, además de que según medios nacionales, al momento de su localización se encontró que había ingerido medicamento controlado.

¿Quién fue Flor Marian?

Flor Marian fue una influencer que llegó a contar hasta con 3.9 millones de seguidores en la plataforma de TikTok, además de que hasta antes de la noticia de su desaparición y muerte, contaba con 134.5 millones de likes en la misma red social.

La joven compartía videos sobre su día a día, además de que siempre mostró una imagen de positivismo en la que incluso llegó a sumar a millones de seguidores por su carisma, entrega y contenido original.

Autoridades de Michoacán continúan investigaciones sobre caso Flor Marian

Vale la pena mencionar que la Fiscalía de Michoacán informó que continuarán con las investigaciones pertinentes para esclarecer tanto la desaparición como la muerte de la influencer mexicana de 23 años de edad.

