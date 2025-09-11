Bus de Transporte Rápido en Edomex: Municipios que conectará el nuevo transporte

De acuerdo con el secretario de Movilidad del Estado de México , Daniel SIbaja González, se creará un sistema de Bus de Transporte Rápido que facilitará el traslado de Cuatro Caminos a Tepotzotlán, recorriendo todo Periférico Norte.

Se trata de un nuevo proyecto que busca mejorar la conexión entre la Ciudad de México y el Estado de México, pensado principalmente para el beneficio de los habitantes del Edomex, quienes podrán reducir su tiempo de traslado con este nuevo medio de transporte.

Nuevo Bus de Transporte Rápido conectará CDMX y CDMX

Sibaja detalló que este proyecto estaba pensado únicamente para la capital mexicana, pero un análisis reconoció que era mucho mejor ampliar el trayecto y convertirlo en una conexión directa con el Edomex .

Todavía no se ha detallado la ruta que tendrá el Bus de Transporte Rápido, pero pasaría por al menos cinco municipios del Edomex, sin mencionar que llegaría directamente a la Ciudad de México, en un punto clave como lo es Cuatro Caminos.

Será un sistema similar a la que ya existe en el Mexibús y en el Metrobús, con unidades que pueden llevar desde 160 a 240 personas por viaje, según el modelo de la unidad.

Nueva línea de Mexibús se unirá al Bus de Transporte Rápido

Otro de los grandes proyectos de movilidad en el Edomex es una nueva línea de Mexibús que también conecte con la CDMX, en una ruta que vaya desde el Metrobús Rosario hasta la estación Lechería, recorriendo la avenida Gustavo Baz.

Con estos proyectos se busca mejorar la movilidad en el Edomex, priorizando reducir los tiempos de traslado de los usuarios, quienes tienen que realizar este recorrido todos los días para llegar a sus trabajos o escuelas.

