Precio del huevo baja en CDMX, esto cuesta el kilo en Edomex, Querétaro y otros estados

El huevo forma parte de la canasta básica pues es un alimento alto en proteína que se puede preparar de muchas formas y por ello, cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados ( SNIIM ) da a conocer cuál es su precio en el país.

Para que tomes en consideración al momento de administrar tus finanzas, en adn40 te decimos cuál es el precio del kilo de huevo en algunos estados.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuánto cuesta el kilo de huevo en CDMX y Edomex?

El precio del kilo de huevo oscila entre los 46 y 48 pesos y hace una semana alcanzó los 50 pesos pero para la primera semana de agosto bajó. En la Central de Abasto de la CDMX tiene un precio por mayoreo de 32.90 pesos como mínimo y 47.00 pesos como máximo; por menudeo se vende entre45.00 y 48.00 pesos.

Mientras que en la Central de Abasto de Ecatepec, el kilo de huevo por mayoreo se vende entre 39.50 y 40.50 pesos el kilo, y por menudeo 40.90 pesos como mínimo y 41.50 pesos como máximo.

Precio del huevo en Querétaro

En el Mercado de Abasto de Querétaro el kilo de huevo por mayoreo se vende entre 37.50 y 40.50 pesos, por menudeo tiene un precio de entre 41.00 y 45.00 pesos.

¿Cuánto cuesta el kilo de huevo en Colima?

Los centros de distribución de Colima ofertan el kilo de huevo por mayoreo en 38.00 pesos como mínimo y 39.00 pesos como máximo. Por menudeo se vende entre 42.00 y 43.00 pesos.

Precio del huevo en Cuernavaca

El Mercado “Adolfo López Mateos” de Cuernavaca vende el kilo de huevo por mayoreo entre 41.00 y 42.50 pesos. Mientras que por menudeo se vende entre 46.50 y 48.00 pesos.

¿Dónde conviene más comprar el huevo?

Es muy importante señalar que el precio del huevo varia dependido del estado en el que vivas y si comprar por kilo o pieza.

Por lo regular el huevo se vende más barato en los supermercados y hay varias opciones como el cartón de 12, 18 o hasta 30 piezas. En caso de que lo quieras comprar por kilo o a granel te conviene adquirirlo en la central de abasto.

El costo del kilo de huevo sigue a la alza en Querétaro [VIDEO] De acuerdo con comerciantes de Querétaro, el costo del kilo de huevo registró un alza por lo que cada vez es más complicado vender el producto.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.