Precio del kilo de huevo en CDMX, Edomex y otros estados la última semana de agosto

Con la inflación, muchos productos de la canasta básica se encarecen y por ello, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) da a conocer cada semana cuál es el precio del huevo y del 23 al 30 de agosto costará entre 42.00 y 45.00 pesos.

Así que para que vayas preparando tu bolsillo, en adn40 te decimos cuál será el precio del kilo de huevo en tu ciudad durante la última semana de agosto.

Precio del huevo en CDMX

En la Central de Abasto de Iztapalapa, el precio del kilo de huevo por mayoreo es de 31.90 pesos como mínimo y 46.00 pesos como máximo. Por menudeo se vende entre 44.00 y 45.00 pesos.

Precio del huevo en Edomex

Los precios del huevo en la Central de Abasto de Toluca son por mayoreo 47.50 y por menudeo 51.00 pesos. En Ecatepec, el kilo de huevo por mayoreo cuesta 37.50 pesos como mínimo y 38.00 pesos como máximo. Por menudeo se vende entre 39.50 y 42.50 pesos.

Precio del huevo en otros estados

El Mercado de Abasto de Querétaro oferta el kilo de huevo por mayoreo entre 32.00 y 35.00 pesos y por menudeo entre 35.00 y 39.00 pesos.

Colima vende el kilo de huevo por mayoreo entre 34.00 y 36.00 pesos y por menudeo entre 41.00 y 43.00 pesos.

En el Mercado “Adolfo López Mateos” de Cuernavaca el kilo de huevo por mayoreo se vende en 38.50 pesos, por menudeo alcanza los 42.50 pesos.

Morelia vende el kilo de huevo por mayoreo entre 35.00 y 37.00 pesos y por menudeo entre 37.00 y 39.00 pesos.

¿Cómo se contamina de salmonela el huevo?

Los huevos pueden infectarse de la bacteria salmonela de diferentes maneras:

La salmonela puede contaminar los huevos durante su desarrollo dentro del tracto reproductivo de la gallina



puede contaminar los huevos durante su desarrollo dentro del de la gallina El huevo pasa por el mismo canal donde se excretan las heces por lo que se expone a bacterias



pasa por el mismo canal donde se excretan las por lo que se expone a Las bacterias pueden entrar a través de los poros del cascarón

La FDA recomienda los consumidores comprar huevos que estén en refrigerador o en recipientes y asegurarte de que los huevos están limpios y las cáscaras no estén dañadas.

