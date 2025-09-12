inklusion.png Sitio accesible
Subirán precios de los museos y zonas arqueológicas en México

Los museos de nuestro país albergan la riqueza y cultura de México y son de los que tienen menores costos de acceso en todo el mundo.

Museos y zonas arqueológicas en México
1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Secretaría de Cultura dio a conocer que las tarifas de acceso a museos y zonas arqueológicas cambiará y el aumento será de hasta 233% a partir del 2026; sin embargo, es importante señalar que los nuevos precios aplicarán solo para los extranjeros.

Suben los precios de acceso a museos y zonas arqueológicas en México

De acuerdo con el documento publicado, los museos y zonas arqueológicas se dividirán en 4 categorías:

Categoría I

  • Mitla
  • Xelhá
  • Xcaret
  • Yagul
  • Palenque
  • Templo Mayor
  • Museo de Antropología
  • Museo de las Culturas de Oaxaca
  • Zona arqueológica de Cholula
  • Zona arqueológica de Tepoztlán
  • Zona arqueológica de Xochicalco
  • Museo Maya de Cancún
  • Zona arqueológica El Tajin
  • Monumento Inmueble Histórico Ex Convento San Diego
  • Zona Arqueológica de Cacaxtla y Xicotélcatl
  • Sitio arqueológico de Ek-Balam
  • Sitio arqueológico de Xcamb+o
  • Sitio arqueológico de Bonampak
  • Museo Regional de Querétaro
  • Museo Fuerte San Juan de Ulúa
  • Museo de Guadalupe
  • Zona arqueológica Tzin Tzun
  • Zona arqueológica las Labradas
  • Zona Arqueológica Teopanzolco

Estos y otros recintos tendrán un precio de 209.00 pesos la entrada.

Categoría II

  • Museo Nacional de San Carlos
  • Museo Nacional de Arquitectura

Tendrán un precio de 156.75 pesos.

Categoría III

  • Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo
  • Laboratorio Arte Alameda

Su precio de entrada será de 143.69 pesos.

Categoría IV

  • Zona arqueológica de Chuchen Itzá
  • Zona arqueológica Uxmal
  • Zona arqueológica Dzibilchaltún
  • Museo del Pueblo Maya

Tendrán un costo de entrada de 104.50 pesos.

¿Para quiénes aplica el aumento de precio en museos y zonas arqueológicas?

A partir de 2026 las cuotas de acceso a museos y zonas arqueológicas bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para extranjeros tendrán el aumento antes mencionado.

Los mexicanos y extranjeros residentes con documento probatorio quedan exentos de este aumento y se respetarán las cuotas actuales.

Es importante destacar que tampoco pagarán entrada:

  • Estudiantes y maestros con credenciales vigentes
  • Menores de 13 años
  • Adultos mayores con credencial INAPAM
  • Personas con discapacidad
  • Personas de origen indígena que acrediten su domicilio en localidades cercanas a los sitios patrimoniales
  • Investigadores con permiso del INAH

