Subirán precios de los museos y zonas arqueológicas en México

La Secretaría de Cultura dio a conocer que las tarifas de acceso a museos y zonas arqueológicas cambiará y el aumento será de hasta 233% a partir del 2026; sin embargo, es importante señalar que los nuevos precios aplicarán solo para los extranjeros.

Suben los precios de acceso a museos y zonas arqueológicas en México

De acuerdo con el documento publicado, los museos y zonas arqueológicas se dividirán en 4 categorías:

Categoría I



Mitla

Xelhá

Xcaret

Yagul

Palenque

Templo Mayor

Museo de Antropología

Museo de las Culturas de Oaxaca

Zona arqueológica de Cholula

Zona arqueológica de Tepoztlán

Zona arqueológica de Xochicalco

Museo Maya de Cancún

Zona arqueológica El Tajin

Monumento Inmueble Histórico Ex Convento San Diego

Zona Arqueológica de Cacaxtla y Xicotélcatl

Sitio arqueológico de Ek-Balam

Sitio arqueológico de Xcamb+o

Sitio arqueológico de Bonampak

Museo Regional de Querétaro

Museo Fuerte San Juan de Ulúa

Museo de Guadalupe

Zona arqueológica Tzin Tzun

Zona arqueológica las Labradas

Zona Arqueológica Teopanzolco

Estos y otros recintos tendrán un precio de 209.00 pesos la entrada.

Categoría II

Museo Nacional de San Carlos

Museo Nacional de Arquitectura

Tendrán un precio de 156.75 pesos.

Categoría III

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Laboratorio Arte Alameda

Su precio de entrada será de 143.69 pesos.

Categoría IV

Zona arqueológica de Chuchen Itzá

Zona arqueológica Uxmal

Zona arqueológica Dzibilchaltún

Museo del Pueblo Maya

Tendrán un costo de entrada de 104.50 pesos.

¿Para quiénes aplica el aumento de precio en museos y zonas arqueológicas?

A partir de 2026 las cuotas de acceso a museos y zonas arqueológicas bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para extranjeros tendrán el aumento antes mencionado.

Los mexicanos y extranjeros residentes con documento probatorio quedan exentos de este aumento y se respetarán las cuotas actuales.

Es importante destacar que tampoco pagarán entrada:

Estudiantes y maestros con credenciales vigentes

Menores de 13 años

Adultos mayores con credencial INAPAM

Personas con discapacidad

Personas de origen indígena que acrediten su domicilio en localidades cercanas a los sitios patrimoniales

Investigadores con permiso del INAH

