Un ciclón tropical provocará lluvias torrenciales en más de 13 estados de la República Mexicana este viernes

Toma precauciones antes de salir, ya que el pronóstico del clima nos asegura lluvias , fuertes vientos e incluso posibles inundaciones en varios estados de México. Ni siquiera el centro del país se salvará del impacto de un nuevo ciclón tropical formado en las costas del Pacífico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se formó una nueva depresión tropical que evolucionará a ciclón y afectará el clima en Guerrero y en los estados de la costa, con lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Así serán las lluvias este 12 de septiembre

Por si fuera poco, además del ciclón, también hay una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el golfo de México y en la península de Yucatán, lo que provocará lluvias en el otro lado del país, con posibles descargas eléctricas y caída de granizo , específicamente en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sin mencionar que también se ha detectado el ingreso de humedad en el Pacífico y el golfo, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en prácticamente todos los estados, aunque la intensidad en cada lugar será diferente:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Tabasco, Campeche (suroeste y sur), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Tabasco, Campeche (suroeste y sur), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

También habrá calor en todo México este 12 de septiembre

Sin embargo, es importante aclarar que, durante el día, se podrán alcanzar temperaturas de hasta 40 grados en el punto más álgido del día. Según el SMN , así serán las temperaturas:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Se registra intensa lluvia con granizada sobre Circuito Interior a la altura de Marina Nacional [VIDEO] Durante la tarde de este miércoles 13 de agosto se registró otra intensa lluvia con granizada en la CDMX; Circuito Interior y Marina Nacional con afectaciones.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.