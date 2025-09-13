Los efectos de la tormenta tropical Mario en México durante el sábado 13 de septiembre

La Depresión Tropical Mario , que se formó el pasado viernes 12 de septiembre frente a las costas del Pacífico mexicano, ha comenzado a debilitarse mientras se aleja de la región suroeste del país.

A pesar de su debilitamiento, el sistema continúa generando condiciones meteorológicas adversas en diversas entidades federativas, especialmente este sábado 13 de septiembre, de acuerdo al Servicio Meteorológico Naciona l (SMN).

Efectos en las costas del Pacífico

Aunque Mario se ha debilitado a depresión tropical, sus desprendimientos nubosos ocasionan lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país, además de rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje de 1.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Se recomienda precaución a la navegación marítima y a las actividades recreativas en estas zonas.

Lluvias en la mayor parte del país

El monzón mexicano y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en Sonora mantienen la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Además, canales de baja presión en el oriente y centro del país, junto con la divergencia y el ingreso de humedad del Golfo de México y el océano Pacífico, generan lluvias de fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados mencionados, incluido el Valle de México.

Calor en varios estados del país

Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Chiapas y Tabasco.

Durante la madrugada del domingo, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Recomendación para la población

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y a seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

Es fundamental tomar precauciones ante posibles inundaciones, deslizamientos de tierra y otros fenómenos asociados a las lluvias intensas.

